Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Пора признать": в США поставили Зеленского на место за новые требования - 30.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250630/zelenskiy-859012113.html
"Пора признать": в США поставили Зеленского на место за новые требования
"Пора признать": в США поставили Зеленского на место за новые требования - 30.06.2025, ПРАЙМ
"Пора признать": в США поставили Зеленского на место за новые требования
Глава киевского режима Владимир Зеленский вновь начал просить западные страны нарастить поставки вооружений, не учитывая реалии конфликта. Об этом говорится в... | 30.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-30T08:32+0300
2025-06-30T08:32+0300
политика
украина
запад
россия
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/0f/852184384_0:0:2969:1671_1920x0_80_0_0_eed754b641e4650637264380680e61f2.jpg
МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский вновь начал просить западные страны нарастить поставки вооружений, не учитывая реалии конфликта. Об этом говорится в материале издания National Interest."Теперь, когда ситуация на Ближнем Востоке идет на спад, представители Киева снова умоляют об увеличении военной помощи &lt;…&gt; в этот раз Зеленский особо выпрашивал ЗРК Patriot", — сказано в тексте публикации.Согласно изданию, запрашиваемые Киевом системы необходимы не только самим Соединенным Штатам, но и их союзникам. Отмечается, что украинский лидер запросил минимум семь систем Patriot, в то время как у самих США на вооружении их всего 14.Тем не менее, никакая военная помощь не сможет компенсировать огромные преимущества, которые Россия накопила в течение последних трех лет боевых действий.
https://1prime.ru/20250629/peregovory-859007310.html
украина
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/0f/852184384_240:0:2969:2047_1920x0_80_0_0_97fe5d135c3dd010eed7831508df8a44.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, запад, россия, владимир зеленский
Политика, УКРАИНА, ЗАПАД, РОССИЯ, Владимир Зеленский
08:32 30.06.2025
 
"Пора признать": в США поставили Зеленского на место за новые требования

NI: никакие поставки оружия не помогут Киеву и не сдержат натиск России

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкГенеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке
Генеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский вновь начал просить западные страны нарастить поставки вооружений, не учитывая реалии конфликта. Об этом говорится в материале издания National Interest.
"Теперь, когда ситуация на Ближнем Востоке идет на спад, представители Киева снова умоляют об увеличении военной помощи <…> в этот раз Зеленский особо выпрашивал ЗРК Patriot", — сказано в тексте публикации.
Согласно изданию, запрашиваемые Киевом системы необходимы не только самим Соединенным Штатам, но и их союзникам. Отмечается, что украинский лидер запросил минимум семь систем Patriot, в то время как у самих США на вооружении их всего 14.
Тем не менее, никакая военная помощь не сможет компенсировать огромные преимущества, которые Россия накопила в течение последних трех лет боевых действий.
Киев, Украина
"Сдавайся, Путин". Назван "козырь" Зеленского в переговорах с Россией
Вчера, 22:32
 
ПолитикаУКРАИНАЗАПАДРОССИЯВладимир Зеленский
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала