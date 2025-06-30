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"Пора признать": в США поставили Зеленского на место за новые требования
"Пора признать": в США поставили Зеленского на место за новые требования - 30.06.2025, ПРАЙМ
"Пора признать": в США поставили Зеленского на место за новые требования
Глава киевского режима Владимир Зеленский вновь начал просить западные страны нарастить поставки вооружений, не учитывая реалии конфликта. Об этом говорится в... | 30.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-30T08:32+0300
2025-06-30T08:32+0300
2025-06-30T08:32+0300
политика
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский вновь начал просить западные страны нарастить поставки вооружений, не учитывая реалии конфликта. Об этом говорится в материале издания National Interest."Теперь, когда ситуация на Ближнем Востоке идет на спад, представители Киева снова умоляют об увеличении военной помощи <…> в этот раз Зеленский особо выпрашивал ЗРК Patriot", — сказано в тексте публикации.Согласно изданию, запрашиваемые Киевом системы необходимы не только самим Соединенным Штатам, но и их союзникам. Отмечается, что украинский лидер запросил минимум семь систем Patriot, в то время как у самих США на вооружении их всего 14.Тем не менее, никакая военная помощь не сможет компенсировать огромные преимущества, которые Россия накопила в течение последних трех лет боевых действий.
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Политика, УКРАИНА, ЗАПАД, РОССИЯ, Владимир Зеленский
"Пора признать": в США поставили Зеленского на место за новые требования
NI: никакие поставки оружия не помогут Киеву и не сдержат натиск России
МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ.
Глава киевского режима Владимир Зеленский вновь начал просить западные страны нарастить поставки вооружений, не учитывая реалии конфликта. Об этом говорится в материале издания National Interest
.
"Теперь, когда ситуация на Ближнем Востоке идет на спад, представители Киева снова умоляют об увеличении военной помощи <…> в этот раз Зеленский особо выпрашивал ЗРК Patriot", — сказано в тексте публикации.
Согласно изданию, запрашиваемые Киевом системы необходимы не только самим Соединенным Штатам, но и их союзникам. Отмечается, что украинский лидер запросил минимум семь систем Patriot, в то время как у самих США на вооружении их всего 14.
Тем не менее, никакая военная помощь не сможет компенсировать огромные преимущества, которые Россия накопила в течение последних трех лет боевых действий.
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