https://1prime.ru/20250630/zelenskiy-859012113.html

"Пора признать": в США поставили Зеленского на место за новые требования

"Пора признать": в США поставили Зеленского на место за новые требования - 30.06.2025, ПРАЙМ

"Пора признать": в США поставили Зеленского на место за новые требования

Глава киевского режима Владимир Зеленский вновь начал просить западные страны нарастить поставки вооружений, не учитывая реалии конфликта. Об этом говорится в... | 30.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-30T08:32+0300

2025-06-30T08:32+0300

2025-06-30T08:32+0300

политика

украина

запад

россия

владимир зеленский

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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский вновь начал просить западные страны нарастить поставки вооружений, не учитывая реалии конфликта. Об этом говорится в материале издания National Interest."Теперь, когда ситуация на Ближнем Востоке идет на спад, представители Киева снова умоляют об увеличении военной помощи <…> в этот раз Зеленский особо выпрашивал ЗРК Patriot", — сказано в тексте публикации.Согласно изданию, запрашиваемые Киевом системы необходимы не только самим Соединенным Штатам, но и их союзникам. Отмечается, что украинский лидер запросил минимум семь систем Patriot, в то время как у самих США на вооружении их всего 14.Тем не менее, никакая военная помощь не сможет компенсировать огромные преимущества, которые Россия накопила в течение последних трех лет боевых действий.

https://1prime.ru/20250629/peregovory-859007310.html

украина

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украина, запад, россия, владимир зеленский