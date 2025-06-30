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"Лживый безумец". В Раде пришли в ярость из-за заявлений Зеленского - 30.06.2025, ПРАЙМ
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"Лживый безумец". В Раде пришли в ярость из-за заявлений Зеленского
"Лживый безумец". В Раде пришли в ярость из-за заявлений Зеленского - 30.06.2025, ПРАЙМ
"Лживый безумец". В Раде пришли в ярость из-за заявлений Зеленского
Глава киевского режима Владимир Зеленский врет о реальных потерях в рядах ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной рады Александр... | 30.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-30T09:12+0300
2025-06-30T09:12+0300
политика
украина
рада
владимир зеленский
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский врет о реальных потерях в рядах ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной рады Александр Дубинский."Еще 3000 тел украинских солдат из РФ. Ужасные цифры, которые увеличили за 2 месяца официальные потери на 30%... И лживый безумец (Зеленский. — Прим. ред.), который ежедневно убеждает по телевизору что “герої не вмирають” (герои не умирают. — Прим. ред.). Кто бы знал, что это он — о выдаче справок о смерти", — подчеркнул парламентарий.Ранее глава государства Владимир Путин заявил, что российская сторона намерена передать Украине еще почти три тысячи тел погибших военнослужащих ВСУ. Россия уже передала Киеву 6060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ. Взамен Киев вернул тела 79 павших российских солдат.
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украина, рада, владимир зеленский
Политика, УКРАИНА, Рада, Владимир Зеленский
09:12 30.06.2025
 
"Лживый безумец". В Раде пришли в ярость из-за заявлений Зеленского

Депутат Рады Дубинский обвинил Зеленского во лжи о потерях ВСУ

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 30.06.2025
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский врет о реальных потерях в рядах ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной рады Александр Дубинский.
"Еще 3000 тел украинских солдат из РФ. Ужасные цифры, которые увеличили за 2 месяца официальные потери на 30%... И лживый безумец (Зеленский. — Прим. ред.), который ежедневно убеждает по телевизору что “герої не вмирають” (герои не умирают. — Прим. ред.). Кто бы знал, что это он — о выдаче справок о смерти", — подчеркнул парламентарий.
Ранее глава государства Владимир Путин заявил, что российская сторона намерена передать Украине еще почти три тысячи тел погибших военнослужащих ВСУ. Россия уже передала Киеву 6060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ. Взамен Киев вернул тела 79 павших российских солдат.
Генеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 30.06.2025
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ПолитикаУКРАИНАРадаВладимир Зеленский
 
 
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