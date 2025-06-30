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"Смешно слышать". На Западе удивились решению Зеленского по Ирану - 30.06.2025, ПРАЙМ
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"Смешно слышать". На Западе удивились решению Зеленского по Ирану
"Смешно слышать". На Западе удивились решению Зеленского по Ирану - 30.06.2025, ПРАЙМ
"Смешно слышать". На Западе удивились решению Зеленского по Ирану
Ирландский журналист Чей Боуз с иронией отреагировал на решение Владимира Зеленского ввести санкции против Ирана. | 30.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-30T13:50+0300
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политика
украина
владимир зеленский
дональд трамп
ес
тегеран
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз с иронией отреагировал на решение Владимира Зеленского ввести санкции против Ирана."Смешно слышать от человека, который запретил выборы, подавил оппозицию и управляет страной, представляющей собой тюрьму под открытым небом", — написал он в соцсети Х.Ранее Зеленский заявил о намерении синхронизировать санкции против Ирана с европейскими мерами.Президентские выборы на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, однако власти сослались на военное положение и мобилизацию. Зеленский утверждал, что в текущих условиях проведение выборов является "несвоевременным". Однако срок его полномочий истек 20 мая 2024 года. Президент США Дональд Трамп также прокомментировал ситуацию, назвав Зеленского "диктатором без выборов" и отметив, что его рейтинг упал до четырех процентов.
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украина, владимир зеленский, дональд трамп, ес, тегеран
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, ЕС, Тегеран
13:50 30.06.2025
 
"Смешно слышать". На Западе удивились решению Зеленского по Ирану

Ирландский журналист Боуз высмеял решение Зеленского ввести санкции против Ирана

© Фото : MSC/Daniel KopatschВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 30.06.2025
© Фото : MSC/Daniel Kopatsch
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз с иронией отреагировал на решение Владимира Зеленского ввести санкции против Ирана.
"Смешно слышать от человека, который запретил выборы, подавил оппозицию и управляет страной, представляющей собой тюрьму под открытым небом", — написал он в соцсети Х.
Ранее Зеленский заявил о намерении синхронизировать санкции против Ирана с европейскими мерами.
Президентские выборы на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, однако власти сослались на военное положение и мобилизацию. Зеленский утверждал, что в текущих условиях проведение выборов является "несвоевременным". Однако срок его полномочий истек 20 мая 2024 года. Президент США Дональд Трамп также прокомментировал ситуацию, назвав Зеленского "диктатором без выборов" и отметив, что его рейтинг упал до четырех процентов.
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ПолитикаУКРАИНАВладимир ЗеленскийДональд ТрампЕСТегеран
 
 
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