https://1prime.ru/20250630/zelenskiy-859026163.html
"Смешно слышать". На Западе удивились решению Зеленского по Ирану
"Смешно слышать". На Западе удивились решению Зеленского по Ирану - 30.06.2025, ПРАЙМ
"Смешно слышать". На Западе удивились решению Зеленского по Ирану
Ирландский журналист Чей Боуз с иронией отреагировал на решение Владимира Зеленского ввести санкции против Ирана. | 30.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-30T13:50+0300
2025-06-30T13:50+0300
2025-06-30T13:50+0300
политика
украина
владимир зеленский
дональд трамп
ес
тегеран
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854969641_0:36:3071:1763_1920x0_80_0_0_0ee6a6ecc4b0e1e5f0eb2859b4a4da65.jpg
МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз с иронией отреагировал на решение Владимира Зеленского ввести санкции против Ирана."Смешно слышать от человека, который запретил выборы, подавил оппозицию и управляет страной, представляющей собой тюрьму под открытым небом", — написал он в соцсети Х.Ранее Зеленский заявил о намерении синхронизировать санкции против Ирана с европейскими мерами.Президентские выборы на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, однако власти сослались на военное положение и мобилизацию. Зеленский утверждал, что в текущих условиях проведение выборов является "несвоевременным". Однако срок его полномочий истек 20 мая 2024 года. Президент США Дональд Трамп также прокомментировал ситуацию, назвав Зеленского "диктатором без выборов" и отметив, что его рейтинг упал до четырех процентов.
https://1prime.ru/20250630/zelenskiy-859013651.html
украина
тегеран
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854969641_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_bd761fe4938b6ae7bb12ccd1e2a455b1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, владимир зеленский, дональд трамп, ес, тегеран
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, ЕС, Тегеран
"Смешно слышать". На Западе удивились решению Зеленского по Ирану
Ирландский журналист Боуз высмеял решение Зеленского ввести санкции против Ирана
МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз с иронией отреагировал на решение Владимира Зеленского ввести санкции против Ирана.
"Смешно слышать от человека, который запретил выборы, подавил оппозицию и управляет страной, представляющей собой тюрьму под открытым небом", — написал он в соцсети Х
.
Ранее Зеленский заявил о намерении синхронизировать санкции против Ирана с европейскими мерами.
Президентские выборы на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, однако власти сослались на военное положение и мобилизацию. Зеленский утверждал, что в текущих условиях проведение выборов является "несвоевременным". Однако срок его полномочий истек 20 мая 2024 года. Президент США Дональд Трамп также прокомментировал ситуацию, назвав Зеленского "диктатором без выборов" и отметив, что его рейтинг упал до четырех процентов.
"Лживый безумец". В Раде пришли в ярость из-за заявлений Зеленского