https://1prime.ru/20250630/zelenskiy-859026163.html

"Смешно слышать". На Западе удивились решению Зеленского по Ирану

"Смешно слышать". На Западе удивились решению Зеленского по Ирану - 30.06.2025, ПРАЙМ

"Смешно слышать". На Западе удивились решению Зеленского по Ирану

Ирландский журналист Чей Боуз с иронией отреагировал на решение Владимира Зеленского ввести санкции против Ирана. | 30.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-30T13:50+0300

2025-06-30T13:50+0300

2025-06-30T13:50+0300

политика

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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз с иронией отреагировал на решение Владимира Зеленского ввести санкции против Ирана."Смешно слышать от человека, который запретил выборы, подавил оппозицию и управляет страной, представляющей собой тюрьму под открытым небом", — написал он в соцсети Х.Ранее Зеленский заявил о намерении синхронизировать санкции против Ирана с европейскими мерами.Президентские выборы на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, однако власти сослались на военное положение и мобилизацию. Зеленский утверждал, что в текущих условиях проведение выборов является "несвоевременным". Однако срок его полномочий истек 20 мая 2024 года. Президент США Дональд Трамп также прокомментировал ситуацию, назвав Зеленского "диктатором без выборов" и отметив, что его рейтинг упал до четырех процентов.

https://1prime.ru/20250630/zelenskiy-859013651.html

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украина, владимир зеленский, дональд трамп, ес, тегеран