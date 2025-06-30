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"Чтобы по-честному". В Японии возмутились новым требованием Зеленского - 30.06.2025, ПРАЙМ
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"Чтобы по-честному". В Японии возмутились новым требованием Зеленского
"Чтобы по-честному". В Японии возмутились новым требованием Зеленского - 30.06.2025, ПРАЙМ
"Чтобы по-честному". В Японии возмутились новым требованием Зеленского
Читатели японской газеты Tokyo Shimbun возмутились из-за требований Владимира Зеленского, касающихся запрета на поставки товаров двойного назначения в Россию и... | 30.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-30T17:22+0300
2025-06-30T17:56+0300
политика
украина
владимир зеленский
нато
россия
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Читатели японской газеты Tokyo Shimbun возмутились из-за требований Владимира Зеленского, касающихся запрета на поставки товаров двойного назначения в Россию и необходимости усиления санкционного давления."Раздражает такое высокомерие. И помощь им предоставь, и за свой счет убедись, что в Россию ни детальки не попадет", — высказал мнение один из комментаторов.Другой читатель написал, что начинает разделять точку зрения администрации Трампа, отметив, что американцы были правы, когда указали Зеленскому на его грубость и неблагодарность."После окончания конфликта необходимо будет провести тщательное расследование. Узнать, куда шли деньги, как использовалась предоставленная помощь, что происходило внутри страны, какие творились преступления. Тогда мы поймем, заслуживает ли Украина положительного к ней отношения. Но я думаю, что нет", — поделился мнением третий."Президент Зеленский, но в таком случае вам тоже не стоит просить вооружения у стран НАТО. Чтобы по-честному все было", — заключил читатель.В пятницу Зеленский призвал создать международную платформу для контроля за экспортом в Россию товаров двойного назначения, включая готовые модели искусственного интеллекта, которые могут быть использованы в военных целях.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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украина, владимир зеленский, нато, россия
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, НАТО, РОССИЯ
17:22 30.06.2025 (обновлено: 17:56 30.06.2025)
 
"Чтобы по-честному". В Японии возмутились новым требованием Зеленского

Читатели Tokyo Shimbun раскритиковали требования Зеленского в отношении России

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Читатели японской газеты Tokyo Shimbun возмутились из-за требований Владимира Зеленского, касающихся запрета на поставки товаров двойного назначения в Россию и необходимости усиления санкционного давления.
"Раздражает такое высокомерие. И помощь им предоставь, и за свой счет убедись, что в Россию ни детальки не попадет", — высказал мнение один из комментаторов.
Другой читатель написал, что начинает разделять точку зрения администрации Трампа, отметив, что американцы были правы, когда указали Зеленскому на его грубость и неблагодарность.
"После окончания конфликта необходимо будет провести тщательное расследование. Узнать, куда шли деньги, как использовалась предоставленная помощь, что происходило внутри страны, какие творились преступления. Тогда мы поймем, заслуживает ли Украина положительного к ней отношения. Но я думаю, что нет", — поделился мнением третий.
"Президент Зеленский, но в таком случае вам тоже не стоит просить вооружения у стран НАТО. Чтобы по-честному все было", — заключил читатель.
В пятницу Зеленский призвал создать международную платформу для контроля за экспортом в Россию товаров двойного назначения, включая готовые модели искусственного интеллекта, которые могут быть использованы в военных целях.
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 30.06.2025
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ПолитикаУКРАИНАВладимир ЗеленскийНАТОРОССИЯ
 
 
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