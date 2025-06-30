https://1prime.ru/20250630/zelenskiy-859037407.html

"Чтобы по-честному". В Японии возмутились новым требованием Зеленского

"Чтобы по-честному". В Японии возмутились новым требованием Зеленского - 30.06.2025, ПРАЙМ

"Чтобы по-честному". В Японии возмутились новым требованием Зеленского

Читатели японской газеты Tokyo Shimbun возмутились из-за требований Владимира Зеленского, касающихся запрета на поставки товаров двойного назначения в Россию и... | 30.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-30T17:22+0300

2025-06-30T17:22+0300

2025-06-30T17:56+0300

политика

украина

владимир зеленский

нато

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/84255/43/842554318_0:0:1630:916_1920x0_80_0_0_090c6b151d075906a3958f0b88467013.jpg

МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Читатели японской газеты Tokyo Shimbun возмутились из-за требований Владимира Зеленского, касающихся запрета на поставки товаров двойного назначения в Россию и необходимости усиления санкционного давления."Раздражает такое высокомерие. И помощь им предоставь, и за свой счет убедись, что в Россию ни детальки не попадет", — высказал мнение один из комментаторов.Другой читатель написал, что начинает разделять точку зрения администрации Трампа, отметив, что американцы были правы, когда указали Зеленскому на его грубость и неблагодарность."После окончания конфликта необходимо будет провести тщательное расследование. Узнать, куда шли деньги, как использовалась предоставленная помощь, что происходило внутри страны, какие творились преступления. Тогда мы поймем, заслуживает ли Украина положительного к ней отношения. Но я думаю, что нет", — поделился мнением третий."Президент Зеленский, но в таком случае вам тоже не стоит просить вооружения у стран НАТО. Чтобы по-честному все было", — заключил читатель.В пятницу Зеленский призвал создать международную платформу для контроля за экспортом в Россию товаров двойного назначения, включая готовые модели искусственного интеллекта, которые могут быть использованы в военных целях.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

https://1prime.ru/20250630/zelenskiy-859026163.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, владимир зеленский, нато, россия