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Золото дорожает на фоне ослабления доллара

Золото дорожает на фоне ослабления доллара - 30.06.2025, ПРАЙМ

Золото дорожает на фоне ослабления доллара

Стоимость золота в понедельник утром увеличивается на фоне удешевления доллара к мировым валютам, также корректируясь после двух недель снижения подряд, следует | 30.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-30T08:25+0300

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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Стоимость золота в понедельник утром увеличивается на фоне удешевления доллара к мировым валютам, также корректируясь после двух недель снижения подряд, следует из данных торгов. По состоянию на 8.16 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 10,15 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,31%, до 3 297,75 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожал на 0,04% - до 36,053 доллара. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) в то же время снижался на 0,35%, до 97,06 пункта. Ослабление доллара поддерживает спрос на золото, делая его более доступным для покупки в другой валюте. По итогам прошлой недели стоимость золота опустилась в пределах 3%, а за неделю до этого снижение цены составило порядка 2%. Аналитики при этом не ожидают резкого удешевления драгоценного металла. "Хотя мы считаем, что золото еще может дешеветь, глубокого падения не ожидается, так как мы видим твердую техническую поддержку в диапазоне плюс-минус 50 долларов от отметки в 3100 за унцию", - цитирует газета Wall Street Journal аналитика TD Securities Барта Мелека (Bart Melek). Инвесторы также оценивают перспективы по торговым сделкам США с другими странами. Ранее в понедельник минфин Канады сообщил, что премьер-министр страны Марк Карни и президент США Дональд Трамп договорились возобновить переговоры о торговле, чтобы согласовать сделку к 21 июля. В то же время в пятницу Трамп заявил, что не исключает продления установленного ранее дедлайна по введению новых импортных пошлин после 9 июля, хотя сам предпочел бы ускорить этот процесс.

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