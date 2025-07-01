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Аксаков: ключевая ставка ЦБ может опуститься до 13-15% годовых - 01.07.2025, ПРАЙМ
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Аксаков: ключевая ставка ЦБ может опуститься до 13-15% годовых
Аксаков: ключевая ставка ЦБ может опуститься до 13-15% годовых - 01.07.2025, ПРАЙМ
Аксаков: ключевая ставка ЦБ может опуститься до 13-15% годовых
Ключевая ставка Банка России к концу года может опуститься до 13-15% годовых в ситуации отсутствия внешних негативных шоков, заявил в интервью РИА Новости глава | 01.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-01T03:10+0300
2025-07-01T03:10+0300
финансы
банки
москва
анатолий аксаков
госдума
банк россия
банк россии
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Ключевая ставка Банка России к концу года может опуститься до 13-15% годовых в ситуации отсутствия внешних негативных шоков, заявил в интервью РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. "В отсутствие внешних негативных шоков ставка к концу года вполне может снизиться до 17-18%. Судя по динамике инфляции и ситуации в экономике, ключевая ставка может опуститься даже до 13-15% годовых", - сказал он. Аксаков отметил, что сейчас ситуация на сырьевых рынках толкает цены на нефть вверх, что благоприятствует российскому бюджету и курсу рубля и работает на снижение инфляции. Он полагает, что снижение ключевой ставки будет плавным. "Я не исключаю очередного снижения ставки в июле, хотя регулятор может взять и паузу - все будет зависеть от того, насколько устойчиво продолжит снижаться инфляция и каковы будут инфляционные ожидания населения", - подчеркнул глава комитета Госдумы по финансовому рынку. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск 2 июля.
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финансы, банки, москва, анатолий аксаков, госдума, банк россия, банк россии
Финансы, Банки, МОСКВА, Анатолий Аксаков, Госдума, банк Россия, Банк России
03:10 01.07.2025
 
Аксаков: ключевая ставка ЦБ может опуститься до 13-15% годовых

Аксаков: ключевая ставка ЦБ к концу года может опуститься до 13-15% годовых

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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Ключевая ставка Банка России к концу года может опуститься до 13-15% годовых в ситуации отсутствия внешних негативных шоков, заявил в интервью РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
"В отсутствие внешних негативных шоков ставка к концу года вполне может снизиться до 17-18%. Судя по динамике инфляции и ситуации в экономике, ключевая ставка может опуститься даже до 13-15% годовых", - сказал он.
Аксаков отметил, что сейчас ситуация на сырьевых рынках толкает цены на нефть вверх, что благоприятствует российскому бюджету и курсу рубля и работает на снижение инфляции. Он полагает, что снижение ключевой ставки будет плавным.
"Я не исключаю очередного снижения ставки в июле, хотя регулятор может взять и паузу - все будет зависеть от того, насколько устойчиво продолжит снижаться инфляция и каковы будут инфляционные ожидания населения", - подчеркнул глава комитета Госдумы по финансовому рынку.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск 2 июля.
 
ФинансыБанкиМОСКВААнатолий АксаковГосдумабанк РоссияБанк России
 
 
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