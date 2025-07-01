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Премьер Украины признал незаконной заморозку российских иностранных активов
Премьер Украины признал незаконной заморозку российских иностранных активов - 01.07.2025, ПРАЙМ
Премьер Украины признал незаконной заморозку российских иностранных активов
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль признал незаконной заморозку западными странами российских иностранных активов, назвав ее политическим решением. | 01.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-01T11:50+0300
2025-07-01T11:50+0300
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль признал незаконной заморозку западными странами российских иностранных активов, назвав ее политическим решением. "Заморозка российских активов не была законной. Так что можно таким же образом принять второе политическое решение и конфисковать эти активы", - заявил Шмыгаль в интервью испанской газете Pais. Премьер добавил, что продолжит настаивать на конфискации всех российских активов в ходе IV Международной конференции ООН по финансированию развития, проходящей в испанской Севилье. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
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россия, москва, украина, денис шмыгаль, сергей лавров, ес, оон, euroclear
Экономика, РОССИЯ, МОСКВА, УКРАИНА, Денис Шмыгаль, Сергей Лавров, ЕС, ООН, Euroclear
Премьер Украины признал незаконной заморозку российских иностранных активов
Премьер Украины Шмыгаль назвал заморозку активов России политическим решением
МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль признал незаконной заморозку западными странами российских иностранных активов, назвав ее политическим решением.
"Заморозка российских активов не была законной. Так что можно таким же образом принять второе политическое решение и конфисковать эти активы", - заявил Шмыгаль в интервью испанской газете Pais.
Премьер добавил, что продолжит настаивать на конфискации всех российских активов в ходе IV Международной конференции ООН по финансированию развития, проходящей в испанской Севилье.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
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