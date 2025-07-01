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Первый полет импортозамещенного МС-21 ожидается в августе, сообщил Алиханов - 01.07.2025, ПРАЙМ
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Первый полет импортозамещенного МС-21 ожидается в августе, сообщил Алиханов
Первый полет импортозамещенного МС-21 ожидается в августе, сообщил Алиханов - 01.07.2025, ПРАЙМ
Первый полет импортозамещенного МС-21 ожидается в августе, сообщил Алиханов
Первый полет импортозамещенного самолета МС-21 со всеми российскими системами ожидается в августе текущего года, сообщил министр промышленности и торговли РФ... | 01.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-01T12:58+0300
2025-07-01T12:58+0300
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МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Первый полет импортозамещенного самолета МС-21 со всеми российскими системами ожидается в августе текущего года, сообщил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. "МС-21 уже тоже летает. Значит, в августе мы планируем, что поднимется, коллеги из ОАК планируют, что поднимется самолет уже полностью импортозамещенный со всеми отечественными системами, сейчас он уже летает на ПД-14", - сказал Алиханов на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике. "Ростех" на прошлой неделе сообщил, что полностью импортозамещенный самолет МС-21 находится в цехе окончательной сборки и скоро подключится к программе сертификационных испытаний. МС-21, оснащенный новыми российскими системами и агрегатами, уже приступил к сертификационным испытаниям в Жуковском. МС-21 - среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения. Лайнер, созданный на базе новейших разработок, ориентирован на наиболее востребованный сегмент рынка пассажирских перевозок.
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россия, рф, антон алиханов, оак, совет федерации, ростех
РОССИЯ, РФ, Антон Алиханов, ОАК, Совет Федерации, Ростех
12:58 01.07.2025
 
Первый полет импортозамещенного МС-21 ожидается в августе, сообщил Алиханов

Алиханов: первый полет импортозамещенного самолета МС-21 ожидается в августе

© РИА Новости . Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанк%Первый полет нового российского пассажирского самолета МС-21
%Первый полет нового российского пассажирского самолета МС-21 - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Первый полет импортозамещенного самолета МС-21 со всеми российскими системами ожидается в августе текущего года, сообщил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.
"МС-21 уже тоже летает. Значит, в августе мы планируем, что поднимется, коллеги из ОАК планируют, что поднимется самолет уже полностью импортозамещенный со всеми отечественными системами, сейчас он уже летает на ПД-14", - сказал Алиханов на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.
"Ростех" на прошлой неделе сообщил, что полностью импортозамещенный самолет МС-21 находится в цехе окончательной сборки и скоро подключится к программе сертификационных испытаний. МС-21, оснащенный новыми российскими системами и агрегатами, уже приступил к сертификационным испытаниям в Жуковском.
МС-21 - среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения. Лайнер, созданный на базе новейших разработок, ориентирован на наиболее востребованный сегмент рынка пассажирских перевозок.
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов - ПРАЙМ, 1920, 22.06.2025
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