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Первый полет импортозамещенного МС-21 ожидается в августе, сообщил Алиханов

Первый полет импортозамещенного МС-21 ожидается в августе, сообщил Алиханов - 01.07.2025, ПРАЙМ

Первый полет импортозамещенного МС-21 ожидается в августе, сообщил Алиханов

Первый полет импортозамещенного самолета МС-21 со всеми российскими системами ожидается в августе текущего года, сообщил министр промышленности и торговли РФ... | 01.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-01T12:58+0300

2025-07-01T12:58+0300

2025-07-01T12:58+0300

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МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Первый полет импортозамещенного самолета МС-21 со всеми российскими системами ожидается в августе текущего года, сообщил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. "МС-21 уже тоже летает. Значит, в августе мы планируем, что поднимется, коллеги из ОАК планируют, что поднимется самолет уже полностью импортозамещенный со всеми отечественными системами, сейчас он уже летает на ПД-14", - сказал Алиханов на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике. "Ростех" на прошлой неделе сообщил, что полностью импортозамещенный самолет МС-21 находится в цехе окончательной сборки и скоро подключится к программе сертификационных испытаний. МС-21, оснащенный новыми российскими системами и агрегатами, уже приступил к сертификационным испытаниям в Жуковском. МС-21 - среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения. Лайнер, созданный на базе новейших разработок, ориентирован на наиболее востребованный сегмент рынка пассажирских перевозок.

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россия, рф, антон алиханов, оак, совет федерации, ростех