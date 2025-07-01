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Алиханов рассказал о поддержке российского авторынка - 01.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Алиханов рассказал о поддержке российского авторынка
Алиханов рассказал о поддержке российского авторынка - 01.07.2025, ПРАЙМ
Алиханов рассказал о поддержке российского авторынка
Минпромторг предпринимает меры для того, чтобы избежать прогнозируемого падения российского авторынка по итогам текущего года на 40%, заявил глава министерства... | 01.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-01T13:08+0300
2025-07-01T13:09+0300
экономика
бизнес
россия
антон алиханов
минпромторг
совет федерации
центральные банки
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Минпромторг предпринимает меры для того, чтобы избежать прогнозируемого падения российского авторынка по итогам текущего года на 40%, заявил глава министерства Антон Алиханов на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике. "В автопроме, вы знаете, в прошлом году мы закончили в неплохом плюсе. В этом году, к сожалению, с учетом ставки, с учетом дополнительных условий, которые были введены Центральным банком в части автокредитования, кредитование практически заморожено. И мы видим серьезное падение, минус 28%. Но предпринимаем меры, о них тоже буду рассказывать завтра, которые нам позволят избежать планируемого исходя из динамики, в котором мы видим 40% падения. Есть предложение относительно того, как этого не допустить", - сказал Алиханов. Продажи новых транспортных средств в России в январе-мае 2025 года сократились на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 506,5 тысячи штук, сообщал Минпромторг. При этом сокращение продаж автомобилей российского производства было скромнее - 10% (до 277,1 тысячи штук).
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бизнес, россия, антон алиханов, минпромторг, совет федерации, центральные банки
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, Антон Алиханов, Минпромторг, Совет Федерации, центральные банки
13:08 01.07.2025 (обновлено: 13:09 01.07.2025)
 
Алиханов рассказал о поддержке российского авторынка

Алиханов: Минпромторг предпринимает меры для предотвращения падения авторынка на 40%

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкАнтон Алиханов
Антон Алиханов - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Минпромторг предпринимает меры для того, чтобы избежать прогнозируемого падения российского авторынка по итогам текущего года на 40%, заявил глава министерства Антон Алиханов на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.
"В автопроме, вы знаете, в прошлом году мы закончили в неплохом плюсе. В этом году, к сожалению, с учетом ставки, с учетом дополнительных условий, которые были введены Центральным банком в части автокредитования, кредитование практически заморожено. И мы видим серьезное падение, минус 28%. Но предпринимаем меры, о них тоже буду рассказывать завтра, которые нам позволят избежать планируемого исходя из динамики, в котором мы видим 40% падения. Есть предложение относительно того, как этого не допустить", - сказал Алиханов.
Продажи новых транспортных средств в России в январе-мае 2025 года сократились на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 506,5 тысячи штук, сообщал Минпромторг. При этом сокращение продаж автомобилей российского производства было скромнее - 10% (до 277,1 тысячи штук).
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ЭкономикаБизнесРОССИЯАнтон АлихановМинпромторгСовет Федерациицентральные банки
 
 
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