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Суд в Баку арестовал главу редакции и шеф-редактора Sputnik Азербайджан

Суд в Баку арестовал главу редакции и шеф-редактора Sputnik Азербайджан - 01.07.2025, ПРАЙМ

Суд в Баку арестовал главу редакции и шеф-редактора Sputnik Азербайджан

Суд в Баку арестовал на 4 месяца главу редакции агентства Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова, сообщает во вторник... | 01.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-01T18:21+0300

2025-07-01T18:21+0300

2025-07-01T18:21+0300

азербайджан

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БАКУ, 1 июл - ПРАЙМ. Суд в Баку арестовал на 4 месяца главу редакции агентства Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова, сообщает во вторник азербайджанское агентство Репорт. "Суд избрал меру пресечения в виде ареста в отношении Игоря Картавых и сотрудника Евгения Белоусова, задержанных в результате операции, проведенной полицией накануне в офисе информационного агентства Sputnik Азербайджан. Решением Хатаинского районного суда они арестованы сроком на 4 месяца", - говорится в сообщении. По данным агентства, россиянам были предъявлены обвинения по статьям Уголовного кодекса Азербайджана "Мошенничество", "Незаконное предпринимательство" и "Легализация имущества, полученного преступным путем". При этом накануне азербайджанские силовики выдвигали совершенно другую версию, называя задержанных "агентами ФСБ". Власти Азербайджана 30 июня безосновательно задержали в агентстве Sputnik Азербайджан (входит в состав медиагруппы "Россия сегодня") семь человек, включая главу редакции Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Медиагруппа "Россия сегодня" назвала действия азербайджанских силовиков необоснованными, а обвинения - надуманными. Работа редакции блокирована, с задержанными нет связи - к журналистам не допускают ни консульских работников, ни родственников. По данным пресс-службы медиагруппы, состояние здоровья Игоря Картавых вызывает тревогу, ему требуются лекарства, включая инсулин. "Россия сегодня" потребовала беспрекословного соблюдения законодательства со стороны правоохранительных органов Азербайджана и немедленного освобождения людей, которые исполняли свой профессиональный долг. Гендиректор медиагруппы Дмитрий Киселёв заявил, что происходящее воспринимается как несправедливость и выглядит как намеренный шаг с целью ухудшить межгосударственные отношения России и Азербайджана.

https://1prime.ru/20250701/redaktsiya-859065268.html

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азербайджан, баку, sputnik