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Суд в Баку арестовал главу редакции и шеф-редактора Sputnik Азербайджан - 01.07.2025, ПРАЙМ
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Суд в Баку арестовал главу редакции и шеф-редактора Sputnik Азербайджан
Суд в Баку арестовал главу редакции и шеф-редактора Sputnik Азербайджан - 01.07.2025, ПРАЙМ
Суд в Баку арестовал главу редакции и шеф-редактора Sputnik Азербайджан
Суд в Баку арестовал на 4 месяца главу редакции агентства Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова, сообщает во вторник... | 01.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-01T18:21+0300
2025-07-01T18:21+0300
азербайджан
баку
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БАКУ, 1 июл - ПРАЙМ. Суд в Баку арестовал на 4 месяца главу редакции агентства Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова, сообщает во вторник азербайджанское агентство Репорт. "Суд избрал меру пресечения в виде ареста в отношении Игоря Картавых и сотрудника Евгения Белоусова, задержанных в результате операции, проведенной полицией накануне в офисе информационного агентства Sputnik Азербайджан. Решением Хатаинского районного суда они арестованы сроком на 4 месяца", - говорится в сообщении. По данным агентства, россиянам были предъявлены обвинения по статьям Уголовного кодекса Азербайджана "Мошенничество", "Незаконное предпринимательство" и "Легализация имущества, полученного преступным путем". При этом накануне азербайджанские силовики выдвигали совершенно другую версию, называя задержанных "агентами ФСБ". Власти Азербайджана 30 июня безосновательно задержали в агентстве Sputnik Азербайджан (входит в состав медиагруппы "Россия сегодня") семь человек, включая главу редакции Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Медиагруппа "Россия сегодня" назвала действия азербайджанских силовиков необоснованными, а обвинения - надуманными. Работа редакции блокирована, с задержанными нет связи - к журналистам не допускают ни консульских работников, ни родственников. По данным пресс-службы медиагруппы, состояние здоровья Игоря Картавых вызывает тревогу, ему требуются лекарства, включая инсулин. "Россия сегодня" потребовала беспрекословного соблюдения законодательства со стороны правоохранительных органов Азербайджана и немедленного освобождения людей, которые исполняли свой профессиональный долг. Гендиректор медиагруппы Дмитрий Киселёв заявил, что происходящее воспринимается как несправедливость и выглядит как намеренный шаг с целью ухудшить межгосударственные отношения России и Азербайджана.
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азербайджан, баку, sputnik
АЗЕРБАЙДЖАН, Баку, Sputnik
18:21 01.07.2025
 
Суд в Баку арестовал главу редакции и шеф-редактора Sputnik Азербайджан

Суд в Баку арестовал главу редакции и шеф-редактора Sputnik Азербайджан на 4 месяца

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРадио Sputnik
Радио Sputnik - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
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БАКУ, 1 июл - ПРАЙМ. Суд в Баку арестовал на 4 месяца главу редакции агентства Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова, сообщает во вторник азербайджанское агентство Репорт.
"Суд избрал меру пресечения в виде ареста в отношении Игоря Картавых и сотрудника Евгения Белоусова, задержанных в результате операции, проведенной полицией накануне в офисе информационного агентства Sputnik Азербайджан. Решением Хатаинского районного суда они арестованы сроком на 4 месяца", - говорится в сообщении.
По данным агентства, россиянам были предъявлены обвинения по статьям Уголовного кодекса Азербайджана "Мошенничество", "Незаконное предпринимательство" и "Легализация имущества, полученного преступным путем".
При этом накануне азербайджанские силовики выдвигали совершенно другую версию, называя задержанных "агентами ФСБ".
Власти Азербайджана 30 июня безосновательно задержали в агентстве Sputnik Азербайджан (входит в состав медиагруппы "Россия сегодня") семь человек, включая главу редакции Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова.
Медиагруппа "Россия сегодня" назвала действия азербайджанских силовиков необоснованными, а обвинения - надуманными. Работа редакции блокирована, с задержанными нет связи - к журналистам не допускают ни консульских работников, ни родственников. По данным пресс-службы медиагруппы, состояние здоровья Игоря Картавых вызывает тревогу, ему требуются лекарства, включая инсулин.
"Россия сегодня" потребовала беспрекословного соблюдения законодательства со стороны правоохранительных органов Азербайджана и немедленного освобождения людей, которые исполняли свой профессиональный долг.
Гендиректор медиагруппы Дмитрий Киселёв заявил, что происходящее воспринимается как несправедливость и выглядит как намеренный шаг с целью ухудшить межгосударственные отношения России и Азербайджана.
Россия Сегодня - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2025
Работа редакции Sputnik Азербайджан заблокирована
13:48
 
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