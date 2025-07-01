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Аргентина обжалует решение суда о передаче PF иностранным инвесторам - 01.07.2025, ПРАЙМ
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Аргентина обжалует решение суда о передаче PF иностранным инвесторам
Аргентина обжалует решение суда о передаче PF иностранным инвесторам - 01.07.2025, ПРАЙМ
Аргентина обжалует решение суда о передаче PF иностранным инвесторам
Аргентина обжалует решение суда Нью-Йорка о передаче 51% акций государственной нефтяной компании YPF иностранным инвесторам, заявил президент Аргентины Хавьер... | 01.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-01T00:36+0300
2025-07-01T00:36+0300
рынок
экономика
аргентина
нью-йорк
repsol
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МЕХИКО, 1 июл - ПРАЙМ. Аргентина обжалует решение суда Нью-Йорка о передаче 51% акций государственной нефтяной компании YPF иностранным инвесторам, заявил президент Аргентины Хавьер Милей, возложив вину за возникновение этой ситуации на правительства прошлых лет. "Пусть все аргентинцы знают, что мы будем обжаловать это решение во всех предусмотренных инстанциях, чтобы защитить национальные интересы", - написал Милей в соцсети X. Федеральный суд Южного округа Нью-Йорка постановил в понедельник, что Аргентина должна передать 51% принадлежащих ей акций экспроприированной нефтяной компании YPF истцам в рамках исполнения судебного решения на сумму около 16,1 миллиарда долларов. Милей обвинил Акселя Кисильофа, занимавшего пост министра экономики в 2012 году, в том, что тот допустил экспроприацию компании YPF у испанской Repsol без соблюдения корпоративных процедур, что и привело к искам со стороны миноритарных акционеров. Попытки аргентинской стороны оспорить решение на основании внутреннего законодательства суд счел несостоятельными, указав на коммерческий характер деятельности YPF на американском рынке. Акции компании торгуются в виде депозитарных расписок на Нью-Йоркской фондовой бирже.
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рынок, аргентина, нью-йорк, repsol
Рынок, Экономика, АРГЕНТИНА, Нью-Йорк, Repsol
00:36 01.07.2025
 
Аргентина обжалует решение суда о передаче PF иностранным инвесторам

Аргентина обжалует решение суда о передаче 51% акций PF иностранным инвесторам

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МЕХИКО, 1 июл - ПРАЙМ. Аргентина обжалует решение суда Нью-Йорка о передаче 51% акций государственной нефтяной компании YPF иностранным инвесторам, заявил президент Аргентины Хавьер Милей, возложив вину за возникновение этой ситуации на правительства прошлых лет.
"Пусть все аргентинцы знают, что мы будем обжаловать это решение во всех предусмотренных инстанциях, чтобы защитить национальные интересы", - написал Милей в соцсети X.
Федеральный суд Южного округа Нью-Йорка постановил в понедельник, что Аргентина должна передать 51% принадлежащих ей акций экспроприированной нефтяной компании YPF истцам в рамках исполнения судебного решения на сумму около 16,1 миллиарда долларов.
Милей обвинил Акселя Кисильофа, занимавшего пост министра экономики в 2012 году, в том, что тот допустил экспроприацию компании YPF у испанской Repsol без соблюдения корпоративных процедур, что и привело к искам со стороны миноритарных акционеров.
Попытки аргентинской стороны оспорить решение на основании внутреннего законодательства суд счел несостоятельными, указав на коммерческий характер деятельности YPF на американском рынке. Акции компании торгуются в виде депозитарных расписок на Нью-Йоркской фондовой бирже.
 
ЭкономикаРынокАРГЕНТИНАНью-ЙоркRepsol
 
 
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