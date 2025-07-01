https://1prime.ru/20250701/argentina-859045033.html

Аргентина обжалует решение суда о передаче PF иностранным инвесторам

Аргентина обжалует решение суда о передаче PF иностранным инвесторам - 01.07.2025, ПРАЙМ

Аргентина обжалует решение суда о передаче PF иностранным инвесторам

Аргентина обжалует решение суда Нью-Йорка о передаче 51% акций государственной нефтяной компании YPF иностранным инвесторам, заявил президент Аргентины Хавьер... | 01.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-01T00:36+0300

2025-07-01T00:36+0300

2025-07-01T00:36+0300

рынок

экономика

аргентина

нью-йорк

repsol

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859045033.jpg?1751319390

МЕХИКО, 1 июл - ПРАЙМ. Аргентина обжалует решение суда Нью-Йорка о передаче 51% акций государственной нефтяной компании YPF иностранным инвесторам, заявил президент Аргентины Хавьер Милей, возложив вину за возникновение этой ситуации на правительства прошлых лет. "Пусть все аргентинцы знают, что мы будем обжаловать это решение во всех предусмотренных инстанциях, чтобы защитить национальные интересы", - написал Милей в соцсети X. Федеральный суд Южного округа Нью-Йорка постановил в понедельник, что Аргентина должна передать 51% принадлежащих ей акций экспроприированной нефтяной компании YPF истцам в рамках исполнения судебного решения на сумму около 16,1 миллиарда долларов. Милей обвинил Акселя Кисильофа, занимавшего пост министра экономики в 2012 году, в том, что тот допустил экспроприацию компании YPF у испанской Repsol без соблюдения корпоративных процедур, что и привело к искам со стороны миноритарных акционеров. Попытки аргентинской стороны оспорить решение на основании внутреннего законодательства суд счел несостоятельными, указав на коммерческий характер деятельности YPF на американском рынке. Акции компании торгуются в виде депозитарных расписок на Нью-Йоркской фондовой бирже.

аргентина

нью-йорк

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, аргентина, нью-йорк, repsol