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Фондовые индексы АТР торгуются разнонаправленно - 01.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250701/atr--859049976.html
Фондовые индексы АТР торгуются разнонаправленно
Фондовые индексы АТР торгуются разнонаправленно - 01.07.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы АТР торгуются разнонаправленно
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник не показывают однозначной динамики на фоне динамики бирж США и внутренней... | 01.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-01T08:19+0300
2025-07-01T08:19+0300
экономика
рынок
торги
индексы
сша
азиатско-тихоокеанский регион
shenzhen composite
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nikkei 225
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник не показывают однозначной динамики на фоне динамики бирж США и внутренней макростатистики, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.57 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,21%, до 3 451,69 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite снижался на 0,31%, до 2 068,34 пункта. Южнокорейский KOSPI поднимался на 1,12%, до 3 106,02 пункта, австралийский S&amp;P/ASX 200 опускался на 0,01%, до 8 541,8 пункта, японский Nikkei 225 сокращался на 0,85%, до 40 144,17 пункта. Торги в Гонконге не проходят во вторник в связи с выходным днем. В понедельник гонконгский Hang Seng Index снизился на 0,87% - до 24 072,28 пункта. Согласно данным, опубликованным во вторник, индекс деловой активности (PMI) в сфере промышленности Китая, по версии делового издания Caixin, в июне вырос до 50,4 пункта с 48,3 пункта в мае, значение оказалось выше прогноза в 49 пунктов. Промышленный PMI Австралии, по окончательной оценке, в июне снизился до 50,6 пункта с 51 пункта в мае, предварительная оценка предполагала сохранение показателя. PMI промышленности Японии, по окончательным данным, поднялся до 50,1 пункта с 49,4 пункта в мае, предварительно ожидался рост до 50,4 пункта. PMI промышленности Кореи вырос до 48,7 пункта с 47,7 пункта в мае, прогноз составлял 50,6 пункта. Индекс настроения крупных японских производителей Tankan по итогам июньского исследования вырос до 13 пунктов с 12 пунктов в марте, согласно данным Банка Японии, прогноз составлял 10 пунктов. Поддержала торги динамика из США. В понедельник основные фондовые индексы Уолл-стрит закрылись ростом, в том числе технологический индекс Nasdaq Composite, к которому чувствительны азиатские биржи, а также индекс широкого рынка S&amp;P 500 обновили исторические рекорды вторую торговую сессию подряд.
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сша
азиатско-тихоокеанский регион
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рынок, торги, индексы, сша, азиатско-тихоокеанский регион, shenzhen composite, kospi, nikkei 225, nasdaq composite
Экономика, Рынок, Торги, Индексы, США, Азиатско-Тихоокеанский регион, Shenzhen Composite, KOSPI, Nikkei 225, Nasdaq Composite
08:19 01.07.2025
 
Фондовые индексы АТР торгуются разнонаправленно

Биржи АТР не показывают однозначной динамики на данных из США и внутренней статистики

© AFP / Johannes Eisele!Здание Шанхайской фондовой биржи в Шанхае
!Здание Шанхайской фондовой биржи в Шанхае - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2025
© AFP / Johannes Eisele
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник не показывают однозначной динамики на фоне динамики бирж США и внутренней макростатистики, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.57 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,21%, до 3 451,69 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite снижался на 0,31%, до 2 068,34 пункта. Южнокорейский KOSPI поднимался на 1,12%, до 3 106,02 пункта, австралийский S&P/ASX 200 опускался на 0,01%, до 8 541,8 пункта, японский Nikkei 225 сокращался на 0,85%, до 40 144,17 пункта.
Торги в Гонконге не проходят во вторник в связи с выходным днем. В понедельник гонконгский Hang Seng Index снизился на 0,87% - до 24 072,28 пункта.
Согласно данным, опубликованным во вторник, индекс деловой активности (PMI) в сфере промышленности Китая, по версии делового издания Caixin, в июне вырос до 50,4 пункта с 48,3 пункта в мае, значение оказалось выше прогноза в 49 пунктов.
Промышленный PMI Австралии, по окончательной оценке, в июне снизился до 50,6 пункта с 51 пункта в мае, предварительная оценка предполагала сохранение показателя. PMI промышленности Японии, по окончательным данным, поднялся до 50,1 пункта с 49,4 пункта в мае, предварительно ожидался рост до 50,4 пункта. PMI промышленности Кореи вырос до 48,7 пункта с 47,7 пункта в мае, прогноз составлял 50,6 пункта.
Индекс настроения крупных японских производителей Tankan по итогам июньского исследования вырос до 13 пунктов с 12 пунктов в марте, согласно данным Банка Японии, прогноз составлял 10 пунктов.
Поддержала торги динамика из США. В понедельник основные фондовые индексы Уолл-стрит закрылись ростом, в том числе технологический индекс Nasdaq Composite, к которому чувствительны азиатские биржи, а также индекс широкого рынка S&P 500 обновили исторические рекорды вторую торговую сессию подряд.
Токийская фондовая биржа - ПРАЙМ, 1920, 30.06.2025
Фондовые индексы АТР преимущественно выросли после выхода макростатистики
Вчера, 11:49
 
ЭкономикаРынокТоргиИндексыСШААзиатско-Тихоокеанский регионShenzhen CompositeKOSPINikkei 225Nasdaq Composite
 
 
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