https://1prime.ru/20250701/atr--859049976.html

Фондовые индексы АТР торгуются разнонаправленно

Фондовые индексы АТР торгуются разнонаправленно - 01.07.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы АТР торгуются разнонаправленно

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник не показывают однозначной динамики на фоне динамики бирж США и внутренней... | 01.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-01T08:19+0300

2025-07-01T08:19+0300

2025-07-01T08:19+0300

экономика

рынок

торги

индексы

сша

азиатско-тихоокеанский регион

shenzhen composite

kospi

nikkei 225

nasdaq composite

https://cdnn.1prime.ru/img/82835/90/828359076_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_be2605b64ba3d13a011250b617e78630.jpg

МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник не показывают однозначной динамики на фоне динамики бирж США и внутренней макростатистики, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.57 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,21%, до 3 451,69 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite снижался на 0,31%, до 2 068,34 пункта. Южнокорейский KOSPI поднимался на 1,12%, до 3 106,02 пункта, австралийский S&P/ASX 200 опускался на 0,01%, до 8 541,8 пункта, японский Nikkei 225 сокращался на 0,85%, до 40 144,17 пункта. Торги в Гонконге не проходят во вторник в связи с выходным днем. В понедельник гонконгский Hang Seng Index снизился на 0,87% - до 24 072,28 пункта. Согласно данным, опубликованным во вторник, индекс деловой активности (PMI) в сфере промышленности Китая, по версии делового издания Caixin, в июне вырос до 50,4 пункта с 48,3 пункта в мае, значение оказалось выше прогноза в 49 пунктов. Промышленный PMI Австралии, по окончательной оценке, в июне снизился до 50,6 пункта с 51 пункта в мае, предварительная оценка предполагала сохранение показателя. PMI промышленности Японии, по окончательным данным, поднялся до 50,1 пункта с 49,4 пункта в мае, предварительно ожидался рост до 50,4 пункта. PMI промышленности Кореи вырос до 48,7 пункта с 47,7 пункта в мае, прогноз составлял 50,6 пункта. Индекс настроения крупных японских производителей Tankan по итогам июньского исследования вырос до 13 пунктов с 12 пунктов в марте, согласно данным Банка Японии, прогноз составлял 10 пунктов. Поддержала торги динамика из США. В понедельник основные фондовые индексы Уолл-стрит закрылись ростом, в том числе технологический индекс Nasdaq Composite, к которому чувствительны азиатские биржи, а также индекс широкого рынка S&P 500 обновили исторические рекорды вторую торговую сессию подряд.

https://1prime.ru/20250630/atr--859019771.html

сша

азиатско-тихоокеанский регион

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, индексы, сша, азиатско-тихоокеанский регион, shenzhen composite, kospi, nikkei 225, nasdaq composite