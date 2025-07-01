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Фондовые индексы АТР во вторник в основном выросли

Фондовые индексы АТР во вторник в основном выросли - 01.07.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы АТР во вторник в основном выросли

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник преимущественно выросли, а корейский индекс обновил исторический максимум с сентября... | 01.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-01T12:49+0300

2025-07-01T12:49+0300

2025-07-01T12:49+0300

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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник преимущественно выросли, а корейский индекс обновил исторический максимум с сентября 2021 года, свидетельствуют данные торгов. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite по итогам дня вырос на 0,39%, до 3 457,75 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,19%, до 2 078,88 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 - опустился на 0,01%, до 8 541,1 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,43%, до 39 908 пунктов. Южнокорейский индекс KOSPI в ходе торгов достиг рекордного уровня с сентября 2021 года - 3 133,52 пункта. По итогам дня индекс поднялся на 0,58%, до 3 089,65 пункта. Торги в Гонконге не проходят во вторник в связи с выходным днем. В понедельник гонконгский Hang Seng Index снизился на 0,87% - до 24 072,28 пункта. Участники рынка обращают внимание на статистические данные по макроэкономике разных стран. Согласно данным, опубликованным во вторник, индекс деловой активности (PMI) в сфере промышленности Китая, по версии делового издания Caixin, в июне вырос до 50,4 пункта с 48,3 пункта в мае, значение оказалось выше прогноза в 49 пунктов. Промышленный PMI Австралии, по окончательной оценке, в июне снизился до 50,6 пункта с 51 пункта в мае, предварительная оценка предполагала сохранение показателя. PMI промышленности Японии, по окончательным данным, поднялся до 50,1 пункта с 49,4 пункта в мае, предварительно ожидался рост до 50,4 пункта. PMI промышленности Кореи вырос до 48,7 пункта с 47,7 пункта в мае, прогноз составлял 50,6 пункта. Согласно данным банка Японии, индекс настроения крупных японских производителей Tankan по итогам июньского исследования вырос до 13 пунктов с 12 пунктов в марте, прогноз составлял 10 пунктов. Кроме того, участники рынка во вторник могут наблюдать за ходом переговоров США с рядом стран и заключением торговых соглашений. Так, ранее президент США Дональд Трамп заявил об "испорченности" некоторых стран и привел в пример Японию, которая не покупает американский рис, несмотря на дефицит этого товара в стране. Генеральный секретарь японского правительства Ёсимаса Хаяси, отвечая на вопрос журналистов о публикации американского президента, заявил, что страна не станет "жертвовать сельским хозяйством" в рамках переговоров по пошлинам с США.

https://1prime.ru/20250701/atr--859049976.html

япония

сша

азиатско-тихоокеанский регион

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рынок, торги, япония, сша, азиатско-тихоокеанский регион, дональд трамп, shenzhen composite, nikkei 225, kospi