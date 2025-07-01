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Около 800 автомобилей стоят в очереди перед въездом на Крымский мост - 01.07.2025, ПРАЙМ
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Около 800 автомобилей стоят в очереди перед въездом на Крымский мост
Около 800 автомобилей стоят в очереди перед въездом на Крымский мост - 01.07.2025, ПРАЙМ
Около 800 автомобилей стоят в очереди перед въездом на Крымский мост
Около 800 автомобилей стоят в очереди перед въездом на Крымский мост со стороны Кубани, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на транспортном... | 01.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-01T07:57+0300
2025-07-01T07:57+0300
бизнес
россия
экономика
симферополь
кубань
тамань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - ПРАЙМ. Около 800 автомобилей стоят в очереди перед въездом на Крымский мост со стороны Кубани, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на транспортном переходе. "В очереди со стороны Тамани находится 757 транспортных средств. Время ожидания - более двух часов. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет", - говорится в сообщении. Данные приводятся по состоянию на 7.00 мск. Часом ранее в очереди находилось около 500 машин. Большие очереди в основном в дневное время перед въездом на Крымский мост начали фиксировать с началом летнего курортного сезона, в связи с чем было принято решение увеличить число постов досмотра, установленных перед мостом для обеспечения безопасного проезда.
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40
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бизнес, россия, симферополь, кубань, тамань
Бизнес, РОССИЯ, Экономика, СИМФЕРОПОЛЬ, КУБАНЬ, Тамань
07:57 01.07.2025
 
Около 800 автомобилей стоят в очереди перед въездом на Крымский мост

Около 800 автомобилей стоят в очереди перед въездом на Крымский мост со стороны Кубани

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - ПРАЙМ. Около 800 автомобилей стоят в очереди перед въездом на Крымский мост со стороны Кубани, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на транспортном переходе.
"В очереди со стороны Тамани находится 757 транспортных средств. Время ожидания - более двух часов. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет", - говорится в сообщении.
Данные приводятся по состоянию на 7.00 мск. Часом ранее в очереди находилось около 500 машин.
Большие очереди в основном в дневное время перед въездом на Крымский мост начали фиксировать с началом летнего курортного сезона, в связи с чем было принято решение увеличить число постов досмотра, установленных перед мостом для обеспечения безопасного проезда.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯСИМФЕРОПОЛЬКУБАНЬТамань
 
 
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