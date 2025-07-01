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Системно значимые банки начнут открывать социальные вклады

Системно значимые банки начнут открывать социальные вклады - 01.07.2025, ПРАЙМ

Системно значимые банки начнут открывать социальные вклады

Системно значимые банки начнут открывать специальные счета и вклады с выгодными ставками для людей, получающих соцподдержку, с 1 июля, ставка по социальному... | 01.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-01T00:24+0300

2025-07-01T00:24+0300

2025-07-01T00:24+0300

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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Системно значимые банки начнут открывать специальные счета и вклады с выгодными ставками для людей, получающих соцподдержку, с 1 июля, ставка по социальному вкладу будет самой высокой, при этом можно открыть только один такой вклад и разместить на нем не более 50 тысяч рублей. Остальные кредитные организации должны будут запустить новые продукты с 1 января 2027 года. Закон о социальных банковских вкладах до 50 тысяч рублей разработан в целях социальной поддержки граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, позволяя им получать гарантированный доход по счетам и вкладам. Он позволит гражданам - получателям соцподдержки открывать социальные банковские вклады в рублях сроком на один год, с возможностью их продления на такой же срок, если они останутся ее получателями. Сумма для размещения на социальном вкладе не должна превышать 50 тысяч рублей. Процентная ставка по нему будет равна максимальной ставке по вкладам физических лиц в конкретном банке сроком до одного года, за исключением вкладов по различным акциям. Это поможет надежнее защитить от инфляции накопления граждан с невысокими доходами. При этом социальный вклад можно будет в любое время пополнить (до 50 тысяч рублей) и при необходимости снять с него деньги без уменьшения процентной ставки и без комиссии. Проценты по такому вкладу будут перечисляться ежемесячно на отдельный счет, указанный вкладчиком. Размер ставки, по которой начисляются проценты на остаток до 50 тысяч рублей, должен быть не меньше половины ключевой ставки Банка России. На суммы свыше 50 тысяч рублей проценты будут начисляться в соответствии с договором. Получить проценты можно будет каждый месяц. Открыть социальный банковский вклад (счет) можно будет только в банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, который состоит на учете в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ) и имеет право привлекать деньги физлиц во вклады и на счета. Гражданин сможет иметь не более одного действующего социального вклада. Договор будет заключается в электронной форме с использованием портала госуслуг. Банки будут не вправе отказать в заключении таких договоров гражданам, если сведения о назначении им соцподдержки есть в госинформсистеме "Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере". Также банки должны будут обеспечить возможность использования национального платежного инструмента, то есть карты "Мир", для совершения операций по счету. При этом у граждан будет право совершать операции и без использования платежной карты. Кроме того, банкам будет запрещено взимать плату за открытие и обслуживание социального банковского счета, за предоставление и использование карты "Мир", а также за совершение операций по такому счету в пределах 20 тысяч рублей в месяц.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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