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Банкам запретили получать комиссию за снижение ставки по ипотеке

Банкам запретили получать комиссию за снижение ставки по ипотеке - 01.07.2025, ПРАЙМ

Банкам запретили получать комиссию за снижение ставки по ипотеке

Российским банкам с 1 июля запрещено получать от заемщика комиссию за снижение процентной ставки по ипотеке, соответствующий пункт ипотечно стандарта ЦБ вступил | 01.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-01T00:45+0300

2025-07-01T00:45+0300

2025-07-01T00:45+0300

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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Российским банкам с 1 июля запрещено получать от заемщика комиссию за снижение процентной ставки по ипотеке, соответствующий пункт ипотечно стандарта ЦБ вступил в силу во вторник. Это решение объясняется уверенностью Банка России в том, что такая практика повышает риски введения заемщика в заблуждение, так как человеку сложно разобраться и объективно оценить предложения, от которых зависит изменение размера его расходов, напомнил гендиректор инвесткомпании на рынке недвижимости "Флип" Евгений Шавнев. Начальник аналитического отдела инвесткомпании "Риком-Траст" Олег Абелев указал на негативные стороны практики снижения ставки за вознаграждение для ипотечного рынка. По его словам, ее применение искусственно завышало среднерыночные ставки, искажало статистику, увеличивало рост скрытых комиссий банков и снижало прозрачность ипотечных продуктов. Не все заемщики понимали схемы, а для ЦБ усложнялся контроль за реальной стоимостью кредита. При этом, в 2023-2024 годах около 35-40% ипотечных сделок могли включать эту схему, прежде всего в сегменте вторичного жилья, рассказал Абелев. Шавнев отметил, что в последнее время доля подобных выдач в разных банках варьировалась от 3 до 10%. При этом, по его мнению, банки этот процент клиентов не потеряют. "Это не значит, что они потеряют, так как если человеку нужно купить, то он все равно купит. Скорее всего, банки разработают новые программы, чтоб хоть как-то сделать ипотеку привлекательной", - считает он. Стандарт защиты прав и интересов ипотечных заемщиков, за исключением вышеупомянутого пункта, вступил в силу 1 января 2025 года. Как объяснял ЦБ, основная цель документа – минимизация распространения высокорисковых схем ипотечного кредитования и подобное информирование заемщиков об условиях кредита и связанных с этим рисках.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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