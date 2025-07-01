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Петербургская биржа планирует открыть представительство в Пекине
Петербургская биржа планирует открыть представительство в Пекине - 01.07.2025, ПРАЙМ
Петербургская биржа планирует открыть представительство в Пекине
Петербургская биржа планирует в ближайшее время открыть представительство в Пекине и изучает возможность расширения присутствия в других странах БРИКС, сообщил... | 01.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-01T08:21+0300
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Петербургская биржа планирует в ближайшее время открыть представительство в Пекине и изучает возможность расширения присутствия в других странах БРИКС, сообщил в интервью РИА Новости президент биржи Игорь Артемьев. "У нас есть офис в Циндао... В ближайшее время мы планируем открыть представительство в Пекине. Думаем об открытии офисов в различных странах БРИКС. Прежде всего, в Индии", - сказал он. Биржа рассчитывает таким образом усилить международное сотрудничество. По словам Артемьева, торговая площадка стремится создать "всемирную паутину биржевых мостов". Это трансляция биржевых стаканов с одной биржи на другую. Межбиржевой канал будет постоянно действующим и может использоваться для экспортно-импортных операций. "После подписания на ПМЭФ соглашения между семью товарными и фьючерсными биржами о создании Ассоциации товарных бирж мы приступим к практическому формированию этих биржевых мостов. Документ подписали биржи из Китая, Индии, Ирана, Узбекистана, Казахстана, Белоруссии и, конечно, России", - добавил он. Биржа рассчитывает, что к соглашению присоединится еще семь-восемь бирж. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.
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рынок, пекин, китай, игорь артемьев, санкт-петербургская биржа
Экономика, Рынок, Пекин, КИТАЙ, Игорь Артемьев, Санкт-Петербургская биржа
Петербургская биржа планирует открыть представительство в Пекине
Артемьев: Петербургская биржа планирует открыть представительство в Пекине
МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Петербургская биржа планирует в ближайшее время открыть представительство в Пекине и изучает возможность расширения присутствия в других странах БРИКС, сообщил в интервью РИА Новости президент биржи Игорь Артемьев.
"У нас есть офис в Циндао... В ближайшее время мы планируем открыть представительство в Пекине. Думаем об открытии офисов в различных странах БРИКС. Прежде всего, в Индии", - сказал он.
Биржа рассчитывает таким образом усилить международное сотрудничество. По словам Артемьева, торговая площадка стремится создать "всемирную паутину биржевых мостов". Это трансляция биржевых стаканов с одной биржи на другую. Межбиржевой канал будет постоянно действующим и может использоваться для экспортно-импортных операций.
"После подписания на ПМЭФ соглашения между семью товарными и фьючерсными биржами о создании Ассоциации товарных бирж мы приступим к практическому формированию этих биржевых мостов. Документ подписали биржи из Китая, Индии, Ирана, Узбекистана, Казахстана, Белоруссии и, конечно, России", - добавил он.
Биржа рассчитывает, что к соглашению присоединится еще семь-восемь бирж.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.
Петербургская биржа рассматривает возможность запуска торгов антрацитом