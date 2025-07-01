https://1prime.ru/20250701/birzha--859050344.html

Петербургская биржа планирует открыть представительство в Пекине

Петербургская биржа планирует открыть представительство в Пекине - 01.07.2025, ПРАЙМ

Петербургская биржа планирует открыть представительство в Пекине

Петербургская биржа планирует в ближайшее время открыть представительство в Пекине и изучает возможность расширения присутствия в других странах БРИКС, сообщил... | 01.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-01T08:21+0300

2025-07-01T08:21+0300

2025-07-01T08:21+0300

экономика

рынок

пекин

китай

игорь артемьев

санкт-петербургская биржа

https://cdnn.1prime.ru/img/84218/92/842189215_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_d67e8c61cae58375af5d87c305118642.jpg

МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Петербургская биржа планирует в ближайшее время открыть представительство в Пекине и изучает возможность расширения присутствия в других странах БРИКС, сообщил в интервью РИА Новости президент биржи Игорь Артемьев. "У нас есть офис в Циндао... В ближайшее время мы планируем открыть представительство в Пекине. Думаем об открытии офисов в различных странах БРИКС. Прежде всего, в Индии", - сказал он. Биржа рассчитывает таким образом усилить международное сотрудничество. По словам Артемьева, торговая площадка стремится создать "всемирную паутину биржевых мостов". Это трансляция биржевых стаканов с одной биржи на другую. Межбиржевой канал будет постоянно действующим и может использоваться для экспортно-импортных операций. "После подписания на ПМЭФ соглашения между семью товарными и фьючерсными биржами о создании Ассоциации товарных бирж мы приступим к практическому формированию этих биржевых мостов. Документ подписали биржи из Китая, Индии, Ирана, Узбекистана, Казахстана, Белоруссии и, конечно, России", - добавил он. Биржа рассчитывает, что к соглашению присоединится еще семь-восемь бирж. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.

https://1prime.ru/20250630/birzha--859016454.html

пекин

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, пекин, китай, игорь артемьев, санкт-петербургская биржа