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Петербургская биржа рассчитывает на рост объема торгов газом в 2025 году
Петербургская биржа рассчитывает на рост объема торгов газом в 2025 году - 01.07.2025, ПРАЙМ
Петербургская биржа рассчитывает на рост объема торгов газом в 2025 году
Петербургская биржа рассчитывает, что в 2025 году объем торгов газом на ней вырастет до 14-15 миллиардов кубометров (в 2024 году - 9,18 миллиарда кубометров),... | 01.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-01T07:54+0300
2025-07-01T07:54+0300
2025-07-01T07:54+0300
газ
энергетика
рынок
москва
игорь артемьев
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Петербургская биржа рассчитывает, что в 2025 году объем торгов газом на ней вырастет до 14-15 миллиардов кубометров (в 2024 году - 9,18 миллиарда кубометров), рассказал в интервью РИА Новости президент торговой площадки Игорь Артемьев.
"По итогам 2025 года мы рассчитываем на объем торгов 14-15 миллиардов кубометров газа", - сказал он, добавив, что в первом полугодии на бирже было реализовано 7 миллиардов кубометров - на 45% выше показателя 2024 года.
В 2024 году объем торгов газом на бирже снизился на 4,4% - до 9,18 миллиарда кубометров. Таким образом, показатель к концу текущего года может вырасти на 66,7%.
Артемьев ранее не раз отмечал причины, которые тормозят развитие биржевых торгов газом. В 2023 году он заявил, что корректировка НДПИ на газ, которая дифференцировала ставку налога в зависимости от конечного потребителя, привела к снижению объема торгов газом на бирже. Также развитие торгов тормозит и сопротивление компаний-производителей, говорил он.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.
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газ, рынок, москва, игорь артемьев
Газ, Энергетика, Рынок, МОСКВА, Игорь Артемьев
Петербургская биржа рассчитывает на рост объема торгов газом в 2025 году
Артемьев: объем торгов газом на бирже в 2025 году вырастет до 14-15 миллиардов кубометров
МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Петербургская биржа рассчитывает, что в 2025 году объем торгов газом на ней вырастет до 14-15 миллиардов кубометров (в 2024 году - 9,18 миллиарда кубометров), рассказал в интервью РИА Новости президент торговой площадки Игорь Артемьев.
"По итогам 2025 года мы рассчитываем на объем торгов 14-15 миллиардов кубометров газа", - сказал он, добавив, что в первом полугодии на бирже было реализовано 7 миллиардов кубометров - на 45% выше показателя 2024 года.
В 2024 году объем торгов газом на бирже снизился на 4,4% - до 9,18 миллиарда кубометров. Таким образом, показатель к концу текущего года может вырасти на 66,7%.
Артемьев ранее не раз отмечал причины, которые тормозят развитие биржевых торгов газом. В 2023 году он заявил, что корректировка НДПИ на газ, которая дифференцировала ставку налога в зависимости от конечного потребителя, привела к снижению объема торгов газом на бирже. Также развитие торгов тормозит и сопротивление компаний-производителей, говорил он.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.