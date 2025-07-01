https://1prime.ru/20250701/birzha-859050803.html

На Петербургской бирже рассказали о запуске сегмента исламских финансов

На Петербургской бирже рассказали о запуске сегмента исламских финансов - 01.07.2025, ПРАЙМ

На Петербургской бирже рассказали о запуске сегмента исламских финансов

Сегмент исламских финансов на Петербургской бирже, где торговые операции будут проводиться в соответствии с законами шариата, может быть запущен в 2025-2026... | 01.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-01T08:29+0300

2025-07-01T08:29+0300

2025-07-01T08:29+0300

экономика

финансы

россия

игорь артемьев

санкт-петербургская биржа

https://cdnn.1prime.ru/img/84218/94/842189497_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_009daa93abbe238a7a05631fffa2fb6c.jpg

МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Сегмент исламских финансов на Петербургской бирже, где торговые операции будут проводиться в соответствии с законами шариата, может быть запущен в 2025-2026 годах, рассказал в интервью РИА Новости президент торговой площадки Игорь Артемьев. "Мы перестраиваем наши системы управления финансовыми активами так, чтобы они соответствовали правилам шариата… Полноценный запуск зависит от готовности нормативной базы и интереса со стороны инвесторов, но мы рассчитываем на 2025-2026 годы", - ответил он на вопрос о дате запуска сегмента исламских финансов. Пилотные сделки Петербургская биржа планирует начать уже в этом году. Работать сегмент будет на базе существующей биржевой инфраструктуры с соблюдением международных стандартов AAOIFI. "Мы ведем активные переговоры с регуляторами и потенциальными участниками, включая крупные исламские финансовые институты", - добавил Артемьев. По его словам, сегмент исламских финансов ориентирован как на российских участников рынка, так и на международных инвесторов. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.

https://1prime.ru/20250701/birzha--859050344.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, игорь артемьев, санкт-петербургская биржа