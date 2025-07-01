https://1prime.ru/20250701/birzha-859050803.html
На Петербургской бирже рассказали о запуске сегмента исламских финансов
На Петербургской бирже рассказали о запуске сегмента исламских финансов - 01.07.2025, ПРАЙМ
На Петербургской бирже рассказали о запуске сегмента исламских финансов
Сегмент исламских финансов на Петербургской бирже, где торговые операции будут проводиться в соответствии с законами шариата, может быть запущен в 2025-2026... | 01.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-01T08:29+0300
2025-07-01T08:29+0300
2025-07-01T08:29+0300
экономика
финансы
россия
игорь артемьев
санкт-петербургская биржа
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Сегмент исламских финансов на Петербургской бирже, где торговые операции будут проводиться в соответствии с законами шариата, может быть запущен в 2025-2026 годах, рассказал в интервью РИА Новости президент торговой площадки Игорь Артемьев. "Мы перестраиваем наши системы управления финансовыми активами так, чтобы они соответствовали правилам шариата… Полноценный запуск зависит от готовности нормативной базы и интереса со стороны инвесторов, но мы рассчитываем на 2025-2026 годы", - ответил он на вопрос о дате запуска сегмента исламских финансов. Пилотные сделки Петербургская биржа планирует начать уже в этом году. Работать сегмент будет на базе существующей биржевой инфраструктуры с соблюдением международных стандартов AAOIFI. "Мы ведем активные переговоры с регуляторами и потенциальными участниками, включая крупные исламские финансовые институты", - добавил Артемьев. По его словам, сегмент исламских финансов ориентирован как на российских участников рынка, так и на международных инвесторов. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.
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финансы, россия, игорь артемьев, санкт-петербургская биржа
Экономика, Финансы, РОССИЯ, Игорь Артемьев, Санкт-Петербургская биржа
На Петербургской бирже рассказали о запуске сегмента исламских финансов
Сегмент исламских финансов на Петербургской бирже может быть запущен в 2025-2026 годах
МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Сегмент исламских финансов на Петербургской бирже, где торговые операции будут проводиться в соответствии с законами шариата, может быть запущен в 2025-2026 годах, рассказал в интервью РИА Новости президент торговой площадки Игорь Артемьев.
"Мы перестраиваем наши системы управления финансовыми активами так, чтобы они соответствовали правилам шариата… Полноценный запуск зависит от готовности нормативной базы и интереса со стороны инвесторов, но мы рассчитываем на 2025-2026 годы", - ответил он на вопрос о дате запуска сегмента исламских финансов.
Пилотные сделки Петербургская биржа планирует начать уже в этом году.
Работать сегмент будет на базе существующей биржевой инфраструктуры с соблюдением международных стандартов AAOIFI. "Мы ведем активные переговоры с регуляторами и потенциальными участниками, включая крупные исламские финансовые институты", - добавил Артемьев.
По его словам, сегмент исламских финансов ориентирован как на российских участников рынка, так и на международных инвесторов.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.
Петербургская биржа планирует открыть представительство в Пекине