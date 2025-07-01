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Петербургская биржа ожидает изменения подхода к расчету НДПИ

Петербургская биржа ожидает изменения подхода к расчету НДПИ - 01.07.2025, ПРАЙМ

Петербургская биржа ожидает изменения подхода к расчету НДПИ

Корректировка НДПИ на газ, которая дифференцировала ставку налога исходя из конечного потребителя, остается серьезным препятствием для развития биржевых торгов... | 01.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-01T08:50+0300

2025-07-01T08:50+0300

2025-07-01T08:50+0300

экономика

рынок

газ

москва

игорь артемьев

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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Корректировка НДПИ на газ, которая дифференцировала ставку налога исходя из конечного потребителя, остается серьезным препятствием для развития биржевых торгов газом, но власти сейчас работают над изменением подхода, рассказал в интервью РИА Новости президент Петербургской биржи Игорь Артемьев. "Если газ используется для промышленных потребителей, то ставка налога выше, чем у населения... Со стороны биржи были проработаны технические решения, позволяющие провести условную категоризацию участников торгов и, как следствие, заранее понимать сумму НДПИ, подлежащую оплате. Однако негативный эффект остался ввиду размытия ликвидности торгов между категориями покупателей", - прокомментировал он систему взимания НДПИ. Артемьев отметил, что аукционы на бирже проходят в анонимном режиме, что затрудняет определение категории покупателя. "Такое решение регуляторов повлияло на снижение объема биржевых торгов газом", - добавил он. "Сегодня регуляторы проводят работу по изменению подхода с обоснованием необходимости освободить объемы газа, реализуемые на бирже от дифференцированной ставки НДПИ, поскольку биржевая цена на газ несет в себе достаточно эффективную фискальную функцию и признается рыночной… В ближайшее время ожидаются изменения в части выравнивания расчета и взимания НДПИ на газ", - выразил надежду Артемьев. В 2024 году объем торгов газом на Петербургской бирже снизился на 4,4% - до 9,18 миллиарда кубометров. В конце 2023 года власти РФ приняли поправки в Налоговый кодекс. Согласно одной из них, при расчете НДПИ на газ с 1 января 2024 года введен коэффициент Ккг2023, который относится только к поставкам газа промышленным потребителям, за рядом исключений; а с 1 августа вводится коэффициент Ккг2024, который будет учитывать и поставки газа населению, предприятиям ЖКХ, теплоэлектростанциям. Эти коэффициенты характеризуют изъятие дополнительной выручки от индексации тарифов на газ в РФ. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.

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рынок, газ, москва, игорь артемьев