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Большинство американцев не исключили полного экономического краха в США

Большинство американцев не исключили полного экономического краха в США - 01.07.2025, ПРАЙМ

Большинство американцев не исключили полного экономического краха в США

Большинство американцев не исключают вероятности, что в США может наступить полный экономический крах в ближайшие 10 лет, свидетельствуют результаты опроса,... | 01.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-01T03:43+0300

2025-07-01T03:43+0300

2025-07-01T03:43+0300

экономика

мировая экономика

сша

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ВАШИНГТОН, 1 июл - ПРАЙМ. Большинство американцев не исключают вероятности, что в США может наступить полный экономический крах в ближайшие 10 лет, свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией YouGov. "Сорок пять процентов американцев считают, что полный экономический крах весьма или отчасти вероятен в ближайшие 10 лет", - говорится в опросе, при этом не особо вероятным такой сценарий считают 41% опрошенных. В то же время такое же число американцев выразили мнение, что их страна перестанет быть мировой сверхдержавой в ближайшие 10 лет. С ними не согласились 40% опрошенных, которые думают, что США сохранят свое положение на мировой арене. Исследование проводилось 16-18 июня среди 1111 совершеннолетних американцев. Статистическая погрешность составляет 4,2 процентных пункта. В последнее время экономические эксперты в США всё чаще говорят о возможном наступлении рецессии. Телеканал CNN опубликовал анализ, согласно которому американская экономика оказалась на грани рецессии из-за торговых войн президента США Дональда Трампа с другими странами, а действия его администрации спровоцировали "серьезную неопределенность" на финансовых рынках и снижение доверия со стороны инвесторов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сша, дональд трамп, cnn