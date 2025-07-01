https://1prime.ru/20250701/bolshinstvo-859046688.html
Большинство американцев не исключили полного экономического краха в США
Большинство американцев не исключили полного экономического краха в США - 01.07.2025, ПРАЙМ
Большинство американцев не исключили полного экономического краха в США
Большинство американцев не исключают вероятности, что в США может наступить полный экономический крах в ближайшие 10 лет, свидетельствуют результаты опроса,... | 01.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-01T03:43+0300
2025-07-01T03:43+0300
2025-07-01T03:43+0300
экономика
мировая экономика
сша
дональд трамп
cnn
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859046688.jpg?1751330623
ВАШИНГТОН, 1 июл - ПРАЙМ. Большинство американцев не исключают вероятности, что в США может наступить полный экономический крах в ближайшие 10 лет, свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией YouGov.
"Сорок пять процентов американцев считают, что полный экономический крах весьма или отчасти вероятен в ближайшие 10 лет", - говорится в опросе, при этом не особо вероятным такой сценарий считают 41% опрошенных.
В то же время такое же число американцев выразили мнение, что их страна перестанет быть мировой сверхдержавой в ближайшие 10 лет. С ними не согласились 40% опрошенных, которые думают, что США сохранят свое положение на мировой арене.
Исследование проводилось 16-18 июня среди 1111 совершеннолетних американцев. Статистическая погрешность составляет 4,2 процентных пункта.
В последнее время экономические эксперты в США всё чаще говорят о возможном наступлении рецессии. Телеканал CNN опубликовал анализ, согласно которому американская экономика оказалась на грани рецессии из-за торговых войн президента США Дональда Трампа с другими странами, а действия его администрации спровоцировали "серьезную неопределенность" на финансовых рынках и снижение доверия со стороны инвесторов.
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, сша, дональд трамп, cnn
Экономика, Мировая экономика, США, Дональд Трамп, CNN
Большинство американцев не исключили полного экономического краха в США
ouGov: большинство американцев не исключают полного экономического краха в США
ВАШИНГТОН, 1 июл - ПРАЙМ. Большинство американцев не исключают вероятности, что в США может наступить полный экономический крах в ближайшие 10 лет, свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией YouGov.
"Сорок пять процентов американцев считают, что полный экономический крах весьма или отчасти вероятен в ближайшие 10 лет", - говорится в опросе, при этом не особо вероятным такой сценарий считают 41% опрошенных.
В то же время такое же число американцев выразили мнение, что их страна перестанет быть мировой сверхдержавой в ближайшие 10 лет. С ними не согласились 40% опрошенных, которые думают, что США сохранят свое положение на мировой арене.
Исследование проводилось 16-18 июня среди 1111 совершеннолетних американцев. Статистическая погрешность составляет 4,2 процентных пункта.
В последнее время экономические эксперты в США всё чаще говорят о возможном наступлении рецессии. Телеканал CNN опубликовал анализ, согласно которому американская экономика оказалась на грани рецессии из-за торговых войн президента США Дональда Трампа с другими странами, а действия его администрации спровоцировали "серьезную неопределенность" на финансовых рынках и снижение доверия со стороны инвесторов.