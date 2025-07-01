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Большинство американцев не исключили полного экономического краха в США - 01.07.2025, ПРАЙМ
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Большинство американцев не исключили полного экономического краха в США
Большинство американцев не исключили полного экономического краха в США - 01.07.2025, ПРАЙМ
Большинство американцев не исключили полного экономического краха в США
Большинство американцев не исключают вероятности, что в США может наступить полный экономический крах в ближайшие 10 лет, свидетельствуют результаты опроса,... | 01.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-01T03:43+0300
2025-07-01T03:43+0300
экономика
мировая экономика
сша
дональд трамп
cnn
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ВАШИНГТОН, 1 июл - ПРАЙМ. Большинство американцев не исключают вероятности, что в США может наступить полный экономический крах в ближайшие 10 лет, свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией YouGov. "Сорок пять процентов американцев считают, что полный экономический крах весьма или отчасти вероятен в ближайшие 10 лет", - говорится в опросе, при этом не особо вероятным такой сценарий считают 41% опрошенных. В то же время такое же число американцев выразили мнение, что их страна перестанет быть мировой сверхдержавой в ближайшие 10 лет. С ними не согласились 40% опрошенных, которые думают, что США сохранят свое положение на мировой арене. Исследование проводилось 16-18 июня среди 1111 совершеннолетних американцев. Статистическая погрешность составляет 4,2 процентных пункта. В последнее время экономические эксперты в США всё чаще говорят о возможном наступлении рецессии. Телеканал CNN опубликовал анализ, согласно которому американская экономика оказалась на грани рецессии из-за торговых войн президента США Дональда Трампа с другими странами, а действия его администрации спровоцировали "серьезную неопределенность" на финансовых рынках и снижение доверия со стороны инвесторов.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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40
192
40
мировая экономика, сша, дональд трамп, cnn
Экономика, Мировая экономика, США, Дональд Трамп, CNN
03:43 01.07.2025
 
Большинство американцев не исключили полного экономического краха в США

ouGov: большинство американцев не исключают полного экономического краха в США

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ВАШИНГТОН, 1 июл - ПРАЙМ. Большинство американцев не исключают вероятности, что в США может наступить полный экономический крах в ближайшие 10 лет, свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией YouGov.
"Сорок пять процентов американцев считают, что полный экономический крах весьма или отчасти вероятен в ближайшие 10 лет", - говорится в опросе, при этом не особо вероятным такой сценарий считают 41% опрошенных.
В то же время такое же число американцев выразили мнение, что их страна перестанет быть мировой сверхдержавой в ближайшие 10 лет. С ними не согласились 40% опрошенных, которые думают, что США сохранят свое положение на мировой арене.
Исследование проводилось 16-18 июня среди 1111 совершеннолетних американцев. Статистическая погрешность составляет 4,2 процентных пункта.
В последнее время экономические эксперты в США всё чаще говорят о возможном наступлении рецессии. Телеканал CNN опубликовал анализ, согласно которому американская экономика оказалась на грани рецессии из-за торговых войн президента США Дональда Трампа с другими странами, а действия его администрации спровоцировали "серьезную неопределенность" на финансовых рынках и снижение доверия со стороны инвесторов.
 
ЭкономикаМировая экономикаСШАДональд ТрампCNN
 
 
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