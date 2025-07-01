https://1prime.ru/20250701/brechalov-859077629.html

Шесть пострадавших при атаке БПЛА на Ижевск остаются в тяжелом состоянии

Шесть пострадавших при атаке БПЛА на Ижевск остаются в тяжелом состоянии - 01.07.2025, ПРАЙМ

Шесть пострадавших при атаке БПЛА на Ижевск остаются в тяжелом состоянии

Шестеро из 35 госпитализированных после атаки БПЛА на Ижевск остаются в тяжелом состоянии, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в своем Telegram-канале. | 01.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-01T19:52+0300

2025-07-01T19:52+0300

2025-07-01T19:54+0300

происшествия

ижевск

удмуртия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/02/858112308_0:71:3390:1978_1920x0_80_0_0_cc7a9f33d8dbf1ae2afb35a8e190294f.jpg

УФА, 1 июл - ПРАЙМ. Шестеро из 35 госпитализированных после атаки БПЛА на Ижевск остаются в тяжелом состоянии, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в своем Telegram-канале. "В больницах города находятся 35 человек, из них шестеро пока еще в тяжелом состоянии. Остальные обслужены амбулаторно, в ПВР, а также на месте происшествия. В контакт-центре минздрава развернута отдельная линия психологической поддержки", - написал Бречалов.В регионе до особого распоряжения ввели режим ЧС.В цехе атакованного предприятия открытое горение ликвидировано, сейчас идет проливка и разбор конструкций.Рядом с местом происшествия организован пункт временного размещения для эвакуированных сотрудников.В результате атаки дронов на Ижевск пострадали 45 человек, из них трое погибли.

ижевск

удмуртия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ижевск, удмуртия