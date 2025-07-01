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Шесть пострадавших при атаке БПЛА на Ижевск остаются в тяжелом состоянии
Шесть пострадавших при атаке БПЛА на Ижевск остаются в тяжелом состоянии - 01.07.2025, ПРАЙМ
Шесть пострадавших при атаке БПЛА на Ижевск остаются в тяжелом состоянии
Шестеро из 35 госпитализированных после атаки БПЛА на Ижевск остаются в тяжелом состоянии, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в своем Telegram-канале. | 01.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-01T19:52+0300
2025-07-01T19:52+0300
2025-07-01T19:54+0300
происшествия
ижевск
удмуртия
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УФА, 1 июл - ПРАЙМ. Шестеро из 35 госпитализированных после атаки БПЛА на Ижевск остаются в тяжелом состоянии, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в своем Telegram-канале. "В больницах города находятся 35 человек, из них шестеро пока еще в тяжелом состоянии. Остальные обслужены амбулаторно, в ПВР, а также на месте происшествия. В контакт-центре минздрава развернута отдельная линия психологической поддержки", - написал Бречалов.В регионе до особого распоряжения ввели режим ЧС.В цехе атакованного предприятия открытое горение ликвидировано, сейчас идет проливка и разбор конструкций.Рядом с местом происшествия организован пункт временного размещения для эвакуированных сотрудников.В результате атаки дронов на Ижевск пострадали 45 человек, из них трое погибли.
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ижевск, удмуртия
Происшествия, Ижевск, Удмуртия
Шесть пострадавших при атаке БПЛА на Ижевск остаются в тяжелом состоянии
Бречалов: шесть человек остаются в тяжелом состоянии после атаки на Ижевск
УФА, 1 июл - ПРАЙМ.
Шестеро из 35 госпитализированных после атаки БПЛА на Ижевск остаются в тяжелом состоянии, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в своем Telegram-канале
.
"В больницах города находятся 35 человек, из них шестеро пока еще в тяжелом состоянии. Остальные обслужены амбулаторно, в ПВР, а также на месте происшествия. В контакт-центре минздрава развернута отдельная линия психологической поддержки", - написал Бречалов.
В регионе до особого распоряжения ввели режим ЧС.
В цехе атакованного предприятия открытое горение ликвидировано, сейчас идет проливка и разбор конструкций.
Рядом с местом происшествия организован пункт временного размещения для эвакуированных сотрудников.
В результате атаки дронов на Ижевск пострадали 45 человек, из них трое погибли.