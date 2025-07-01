https://1prime.ru/20250701/britanija-859045777.html
В Британии начинает действовать схема регистрации иностранного влияния
В Британии начинает действовать схема регистрации иностранного влияния - 01.07.2025, ПРАЙМ
В Британии начинает действовать схема регистрации иностранного влияния
В Великобритании с 1 июля начинает действовать схема регистрации иностранного влияния (FIRS), в рамках которой против России действует самый высокий,... | 01.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-01T01:15+0300
2025-07-01T01:15+0300
2025-07-01T01:15+0300
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ЛОНДОН, 1 июл - ПРАЙМ. В Великобритании с 1 июля начинает действовать схема регистрации иностранного влияния (FIRS), в рамках которой против России действует самый высокий, "усиленный", режим контроля.
В рамках схемы все лица в стране будут обязаны декларировать свою деятельность, если она осуществляется по договоренности с другими государствами или по их указанию. Схема включает в себя два уровня, первый из которых распространяется на все страны и отслеживает иностранное политическое влияние. Второй, усиленный уровень контроля, применяется к государствам, которые, по мнению Лондона, представляют риск для нацбезопасности Британии – в частности, к России.
В список лиц и структур, о договоренностях с которыми необходимо будет отчитываться, попадут президент России и его администрация, Совет безопасности и Государственный совет, правительство и все его ведомства, Федеральное Собрание, вооруженные силы, спецслужбы, судебные органы, а также партии "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия - За правду".
Помимо этого, если сами эти российские организации будут намерены напрямую вести деятельность в Великобритании, им также придется зарегистрироваться в FIRS.
Как отмечается в руководстве ведомства, все нарушения, связанные с регистрацией в FIRS, караются тюремным заключением сроком до пяти лет и/или штрафом. Среди приведенных правонарушений числится не только нерегистрация деятельности в реестре, но и, например, предоставление ложной информации, необновление данных при изменении параметров сотрудничества и другое.
В мае посол России в Великобритании Андрей Келин в интервью РИА Новости заявил, что новая система регистрации иностранного влияния в Британии (FIRS) приведет к дискриминации русскоязычных, следующим шагом может стать новый виток "охоты на ведьм".
"Власти будут требовать письменно декларировать наличие связей с нашей страной… И здесь под ударом может оказаться любой, кто просто хотел бы поддержать конструктивные отношения с российскими партнерами даже без политической подоплеки. Это, без сомнения, будет сказываться на проживающих здесь россиянах. И, таким образом, речь идет о явной дискриминации наших граждан, а также русскоязычных соотечественников", - сказал Келин.
Он подчеркнул, что в обстановке царящей в Великобритании русофобии декларация деятельности, связанной с Россией, равносильна "черной метке". Кроме того, FIRS противоречит духу и букве международных актов о правах человека, считает Келин. Дипмиссия РФ в Великобритании запросила у Лондона разъяснения по схеме регистрации иностранного влияния, добавил посол.
В апреле в посольстве заявили, что FIRS станет очередным барьером на пути восстановления отношений с Россией. Кроме того, официальные заявления и пояснения властей относительно новой схемы "как будто преднамеренно" носят расплывчатый характер, позволяя властям по своему усмотрению определять искомый "состав преступления", заявили в дипмиссии.
С новой схемой Соединенное Королевство шагнуло далеко вперед по пути превращения в полицейское государство, отметили в посольстве. Благодаря новым требованиям местные правоохранители и спецслужбы в "оруэлловском духе" получат небывалые инструменты ущемления прав и свобод, а также преследования собственных и иностранных граждан, считают в дипмиссии.
Усиленный режим контроля в рамках FIRS также действует в отношении Ирана.
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В Британии начинает действовать схема регистрации иностранного влияния
В Великобритании с 1 июля начинает действовать схема регистрации иностранного влияния
ЛОНДОН, 1 июл - ПРАЙМ. В Великобритании с 1 июля начинает действовать схема регистрации иностранного влияния (FIRS), в рамках которой против России действует самый высокий, "усиленный", режим контроля.
В рамках схемы все лица в стране будут обязаны декларировать свою деятельность, если она осуществляется по договоренности с другими государствами или по их указанию. Схема включает в себя два уровня, первый из которых распространяется на все страны и отслеживает иностранное политическое влияние. Второй, усиленный уровень контроля, применяется к государствам, которые, по мнению Лондона, представляют риск для нацбезопасности Британии – в частности, к России.
В список лиц и структур, о договоренностях с которыми необходимо будет отчитываться, попадут президент России и его администрация, Совет безопасности и Государственный совет, правительство и все его ведомства, Федеральное Собрание, вооруженные силы, спецслужбы, судебные органы, а также партии "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия - За правду".
Помимо этого, если сами эти российские организации будут намерены напрямую вести деятельность в Великобритании, им также придется зарегистрироваться в FIRS.
Как отмечается в руководстве ведомства, все нарушения, связанные с регистрацией в FIRS, караются тюремным заключением сроком до пяти лет и/или штрафом. Среди приведенных правонарушений числится не только нерегистрация деятельности в реестре, но и, например, предоставление ложной информации, необновление данных при изменении параметров сотрудничества и другое.
В мае посол России в Великобритании Андрей Келин в интервью РИА Новости заявил, что новая система регистрации иностранного влияния в Британии (FIRS) приведет к дискриминации русскоязычных, следующим шагом может стать новый виток "охоты на ведьм".
"Власти будут требовать письменно декларировать наличие связей с нашей страной… И здесь под ударом может оказаться любой, кто просто хотел бы поддержать конструктивные отношения с российскими партнерами даже без политической подоплеки. Это, без сомнения, будет сказываться на проживающих здесь россиянах. И, таким образом, речь идет о явной дискриминации наших граждан, а также русскоязычных соотечественников", - сказал Келин.
Он подчеркнул, что в обстановке царящей в Великобритании русофобии декларация деятельности, связанной с Россией, равносильна "черной метке". Кроме того, FIRS противоречит духу и букве международных актов о правах человека, считает Келин. Дипмиссия РФ в Великобритании запросила у Лондона разъяснения по схеме регистрации иностранного влияния, добавил посол.
В апреле в посольстве заявили, что FIRS станет очередным барьером на пути восстановления отношений с Россией. Кроме того, официальные заявления и пояснения властей относительно новой схемы "как будто преднамеренно" носят расплывчатый характер, позволяя властям по своему усмотрению определять искомый "состав преступления", заявили в дипмиссии.
С новой схемой Соединенное Королевство шагнуло далеко вперед по пути превращения в полицейское государство, отметили в посольстве. Благодаря новым требованиям местные правоохранители и спецслужбы в "оруэлловском духе" получат небывалые инструменты ущемления прав и свобод, а также преследования собственных и иностранных граждан, считают в дипмиссии.
Усиленный режим контроля в рамках FIRS также действует в отношении Ирана.