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В Суэцком заливе затонула буровая установка, четыре человека погибли
В Суэцком заливе затонула буровая установка, четыре человека погибли - 01.07.2025, ПРАЙМ
В Суэцком заливе затонула буровая установка, четыре человека погибли
Морская буровая установка затонула в Суэцком заливе, четыре человека погибли, шесть считаются пропавшими без вести, сообщает египетская газета Al Masry Al Youm. | 01.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-01T23:50+0300
2025-07-01T23:50+0300
2025-07-01T23:50+0300
происшествия
красное море
египет
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КАИР, 1 июл - ПРАЙМ. Морская буровая установка затонула в Суэцком заливе, четыре человека погибли, шесть считаются пропавшими без вести, сообщает египетская газета Al Masry Al Youm. "Инцидент с затоплением буровой установки произошел в районе Гебель-эз-Зейт на севере провинции Красное море… Погибли четыре члена экипажа платформы", - говорится в сообщении газеты. По информации издания, инцидент произошел в тот момент, когда платформу буксировали три судна, на данный момент удалось спасти 21 члена экипажа, еще шесть считаются пропавшими без вести. Министерство нефти и минеральных ресурсов Египта заявило, что получило от египетской нефтяной компании OSOCO сообщение о том, что платформа Adam Marine 12 перевернулась в районе Гебель-эз-Зейт в Суэцком заливе.
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красное море, египет
Происшествия, Красное море, ЕГИПЕТ
В Суэцком заливе затонула буровая установка, четыре человека погибли
Al Masry Al Youm: в Суэцком заливе затонула буровая установка, четверо погибли
КАИР, 1 июл - ПРАЙМ. Морская буровая установка затонула в Суэцком заливе, четыре человека погибли, шесть считаются пропавшими без вести, сообщает египетская газета Al Masry Al Youm.
"Инцидент с затоплением буровой установки произошел в районе Гебель-эз-Зейт на севере провинции Красное море… Погибли четыре члена экипажа платформы", - говорится в сообщении газеты.
По информации издания, инцидент произошел в тот момент, когда платформу буксировали три судна, на данный момент удалось спасти 21 члена экипажа, еще шесть считаются пропавшими без вести.
Министерство нефти и минеральных ресурсов Египта заявило, что получило от египетской нефтяной компании OSOCO сообщение о том, что платформа Adam Marine 12 перевернулась в районе Гебель-эз-Зейт в Суэцком заливе.
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