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В Суэцком заливе затонула буровая установка, четыре человека погибли

В Суэцком заливе затонула буровая установка, четыре человека погибли - 01.07.2025, ПРАЙМ

В Суэцком заливе затонула буровая установка, четыре человека погибли

Морская буровая установка затонула в Суэцком заливе, четыре человека погибли, шесть считаются пропавшими без вести, сообщает египетская газета Al Masry Al Youm. | 01.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-01T23:50+0300

2025-07-01T23:50+0300

2025-07-01T23:50+0300

происшествия

красное море

египет

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КАИР, 1 июл - ПРАЙМ. Морская буровая установка затонула в Суэцком заливе, четыре человека погибли, шесть считаются пропавшими без вести, сообщает египетская газета Al Masry Al Youm. "Инцидент с затоплением буровой установки произошел в районе Гебель-эз-Зейт на севере провинции Красное море… Погибли четыре члена экипажа платформы", - говорится в сообщении газеты. По информации издания, инцидент произошел в тот момент, когда платформу буксировали три судна, на данный момент удалось спасти 21 члена экипажа, еще шесть считаются пропавшими без вести. Министерство нефти и минеральных ресурсов Египта заявило, что получило от египетской нефтяной компании OSOCO сообщение о том, что платформа Adam Marine 12 перевернулась в районе Гебель-эз-Зейт в Суэцком заливе.

https://1prime.ru/20250625/sudno-858866559.html

красное море

египет

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красное море, египет