https://1prime.ru/20250701/chislo-859048530.html
Число роботов Amazon скоро сравняется с численностью людей, пишут СМИ
Число роботов Amazon скоро сравняется с численностью людей, пишут СМИ - 01.07.2025, ПРАЙМ
Число роботов Amazon скоро сравняется с численностью людей, пишут СМИ
Число роботов, используемых онлайн-ритейлером Amazon, скоро сравняется с численностью людей, работающих там, сообщает американская газета Wall Street Journal. | 01.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-01T07:33+0300
2025-07-01T07:33+0300
2025-07-01T07:33+0300
технологии
экономика
москва
amazon
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859048530.jpg?1751344406
МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Число роботов, используемых онлайн-ритейлером Amazon, скоро сравняется с численностью людей, работающих там, сообщает американская газета Wall Street Journal.
"Автоматизация предприятий Amazon.com приближается к новой вехе: скоро роботов станет столько же, сколько людей", - говорится в публикации.
По данным издания, Amazon внедрил более миллиона роботов, это число практически равно численности персонала.
"Растущая автоматизация помогла Amazon повысить производительность и одновременно снизить нагрузку на компанию", - добавляет издание.
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, москва, amazon
Технологии, Экономика, МОСКВА, Amazon
Число роботов Amazon скоро сравняется с численностью людей, пишут СМИ
WSJ: число роботов, используемых Amazon, скоро сравняется с численностью людей
МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Число роботов, используемых онлайн-ритейлером Amazon, скоро сравняется с численностью людей, работающих там, сообщает американская газета Wall Street Journal.
"Автоматизация предприятий Amazon.com приближается к новой вехе: скоро роботов станет столько же, сколько людей", - говорится в публикации.
По данным издания, Amazon внедрил более миллиона роботов, это число практически равно численности персонала.
"Растущая автоматизация помогла Amazon повысить производительность и одновременно снизить нагрузку на компанию", - добавляет издание.