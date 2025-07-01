https://1prime.ru/20250701/chislo-859048530.html

Число роботов Amazon скоро сравняется с численностью людей, пишут СМИ

Число роботов Amazon скоро сравняется с численностью людей, пишут СМИ - 01.07.2025, ПРАЙМ

Число роботов Amazon скоро сравняется с численностью людей, пишут СМИ

Число роботов, используемых онлайн-ритейлером Amazon, скоро сравняется с численностью людей, работающих там, сообщает американская газета Wall Street Journal. | 01.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-01T07:33+0300

2025-07-01T07:33+0300

2025-07-01T07:33+0300

технологии

экономика

москва

amazon

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859048530.jpg?1751344406

МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Число роботов, используемых онлайн-ритейлером Amazon, скоро сравняется с численностью людей, работающих там, сообщает американская газета Wall Street Journal. "Автоматизация предприятий Amazon.com приближается к новой вехе: скоро роботов станет столько же, сколько людей", - говорится в публикации. По данным издания, Amazon внедрил более миллиона роботов, это число практически равно численности персонала. "Растущая автоматизация помогла Amazon повысить производительность и одновременно снизить нагрузку на компанию", - добавляет издание.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, москва, amazon