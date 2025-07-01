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Число роботов Amazon скоро сравняется с численностью людей, пишут СМИ - 01.07.2025, ПРАЙМ
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Число роботов Amazon скоро сравняется с численностью людей, пишут СМИ
Число роботов Amazon скоро сравняется с численностью людей, пишут СМИ - 01.07.2025, ПРАЙМ
Число роботов Amazon скоро сравняется с численностью людей, пишут СМИ
Число роботов, используемых онлайн-ритейлером Amazon, скоро сравняется с численностью людей, работающих там, сообщает американская газета Wall Street Journal. | 01.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-01T07:33+0300
2025-07-01T07:33+0300
технологии
экономика
москва
amazon
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Число роботов, используемых онлайн-ритейлером Amazon, скоро сравняется с численностью людей, работающих там, сообщает американская газета Wall Street Journal. "Автоматизация предприятий Amazon.com приближается к новой вехе: скоро роботов станет столько же, сколько людей", - говорится в публикации. По данным издания, Amazon внедрил более миллиона роботов, это число практически равно численности персонала. "Растущая автоматизация помогла Amazon повысить производительность и одновременно снизить нагрузку на компанию", - добавляет издание.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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40
192
40
технологии, москва, amazon
Технологии, Экономика, МОСКВА, Amazon
07:33 01.07.2025
 
Число роботов Amazon скоро сравняется с численностью людей, пишут СМИ

WSJ: число роботов, используемых Amazon, скоро сравняется с численностью людей

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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Число роботов, используемых онлайн-ритейлером Amazon, скоро сравняется с численностью людей, работающих там, сообщает американская газета Wall Street Journal.
"Автоматизация предприятий Amazon.com приближается к новой вехе: скоро роботов станет столько же, сколько людей", - говорится в публикации.
По данным издания, Amazon внедрил более миллиона роботов, это число практически равно численности персонала.
"Растущая автоматизация помогла Amazon повысить производительность и одновременно снизить нагрузку на компанию", - добавляет издание.
 
ЭкономикаТехнологииМОСКВАAmazon
 
 
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