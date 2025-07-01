Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Дамаск приветствует отмену большей части санкций - 01.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250701/damask-859044741.html
Дамаск приветствует отмену большей части санкций
Дамаск приветствует отмену большей части санкций - 01.07.2025, ПРАЙМ
Дамаск приветствует отмену большей части санкций
Дамаск приветствует отмену большей части санкций и считает это важным этапом на пути восстановления страны, написал глава МИД Сирии Асаад аш-Шибани на своем... | 01.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-01T00:30+0300
2025-07-01T00:30+0300
экономика
мировая экономика
сирия
дамаск
сша
мид
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859044741.jpg?1751319021
БЕЙРУТ, 1 июл - ПРАЙМ. Дамаск приветствует отмену большей части санкций и считает это важным этапом на пути восстановления страны, написал глава МИД Сирии Асаад аш-Шибани на своем официальном канале в Х. "Мы приветствуем отмену основной части санкционного режима, введенного против САР, согласно историческому указу президента (США Дональда) Трампа", — заявил аш-Шибани. В понедельник Трамп подписал указ об отмене санкций, действовавших в отношении Сирии с 2004 года. Новый режим вступает в силу со вторника. Также американский лидер поручил госдепартаменту пересмотреть вопрос о включении Сирии в список стран-спонсоров терроризма. По словам сирийского министра, это решение не только символизирует важный этап в отношениях между Дамаском и международным сообществом, но и закладывает прочный фундамент для экономического возрождения страны. "Снятие этого серьезного препятствия открывает путь к долгожданной реконструкции, модернизации ключевой инфраструктуры и созданию условий для достойного и безопасного возвращения сирийцев на родину", — подчеркнул министр.
сирия
дамаск
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, сирия, дамаск, сша, мид
Экономика, Мировая экономика, СИРИЯ, Дамаск, США, МИД
00:30 01.07.2025
 
Дамаск приветствует отмену большей части санкций

Глава МИД Аш-Шибани: Дамаск приветствует отмену большей части санкций

Читать Прайм в
Дзен Telegram
БЕЙРУТ, 1 июл - ПРАЙМ. Дамаск приветствует отмену большей части санкций и считает это важным этапом на пути восстановления страны, написал глава МИД Сирии Асаад аш-Шибани на своем официальном канале в Х.
"Мы приветствуем отмену основной части санкционного режима, введенного против САР, согласно историческому указу президента (США Дональда) Трампа", — заявил аш-Шибани.
В понедельник Трамп подписал указ об отмене санкций, действовавших в отношении Сирии с 2004 года. Новый режим вступает в силу со вторника. Также американский лидер поручил госдепартаменту пересмотреть вопрос о включении Сирии в список стран-спонсоров терроризма.
По словам сирийского министра, это решение не только символизирует важный этап в отношениях между Дамаском и международным сообществом, но и закладывает прочный фундамент для экономического возрождения страны.
"Снятие этого серьезного препятствия открывает путь к долгожданной реконструкции, модернизации ключевой инфраструктуры и созданию условий для достойного и безопасного возвращения сирийцев на родину", — подчеркнул министр.
 
ЭкономикаМировая экономикаСИРИЯДамаскСШАМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала