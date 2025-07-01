https://1prime.ru/20250701/damask-859044741.html

Дамаск приветствует отмену большей части санкций

Дамаск приветствует отмену большей части санкций - 01.07.2025, ПРАЙМ

Дамаск приветствует отмену большей части санкций

Дамаск приветствует отмену большей части санкций и считает это важным этапом на пути восстановления страны, написал глава МИД Сирии Асаад аш-Шибани на своем... | 01.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-01T00:30+0300

2025-07-01T00:30+0300

2025-07-01T00:30+0300

экономика

мировая экономика

сирия

дамаск

сша

мид

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859044741.jpg?1751319021

БЕЙРУТ, 1 июл - ПРАЙМ. Дамаск приветствует отмену большей части санкций и считает это важным этапом на пути восстановления страны, написал глава МИД Сирии Асаад аш-Шибани на своем официальном канале в Х. "Мы приветствуем отмену основной части санкционного режима, введенного против САР, согласно историческому указу президента (США Дональда) Трампа", — заявил аш-Шибани. В понедельник Трамп подписал указ об отмене санкций, действовавших в отношении Сирии с 2004 года. Новый режим вступает в силу со вторника. Также американский лидер поручил госдепартаменту пересмотреть вопрос о включении Сирии в список стран-спонсоров терроризма. По словам сирийского министра, это решение не только символизирует важный этап в отношениях между Дамаском и международным сообществом, но и закладывает прочный фундамент для экономического возрождения страны. "Снятие этого серьезного препятствия открывает путь к долгожданной реконструкции, модернизации ключевой инфраструктуры и созданию условий для достойного и безопасного возвращения сирийцев на родину", — подчеркнул министр.

сирия

дамаск

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сирия, дамаск, сша, мид