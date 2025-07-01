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Дамаск приветствует отмену большей части санкций
Дамаск приветствует отмену большей части санкций - 01.07.2025, ПРАЙМ
Дамаск приветствует отмену большей части санкций
Дамаск приветствует отмену большей части санкций и считает это важным этапом на пути восстановления страны, написал глава МИД Сирии Асаад аш-Шибани на своем... | 01.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-01T00:30+0300
2025-07-01T00:30+0300
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БЕЙРУТ, 1 июл - ПРАЙМ. Дамаск приветствует отмену большей части санкций и считает это важным этапом на пути восстановления страны, написал глава МИД Сирии Асаад аш-Шибани на своем официальном канале в Х.
"Мы приветствуем отмену основной части санкционного режима, введенного против САР, согласно историческому указу президента (США Дональда) Трампа", — заявил аш-Шибани.
В понедельник Трамп подписал указ об отмене санкций, действовавших в отношении Сирии с 2004 года. Новый режим вступает в силу со вторника. Также американский лидер поручил госдепартаменту пересмотреть вопрос о включении Сирии в список стран-спонсоров терроризма.
По словам сирийского министра, это решение не только символизирует важный этап в отношениях между Дамаском и международным сообществом, но и закладывает прочный фундамент для экономического возрождения страны.
"Снятие этого серьезного препятствия открывает путь к долгожданной реконструкции, модернизации ключевой инфраструктуры и созданию условий для достойного и безопасного возвращения сирийцев на родину", — подчеркнул министр.
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мировая экономика, сирия, дамаск, сша, мид
Экономика, Мировая экономика, СИРИЯ, Дамаск, США, МИД
Дамаск приветствует отмену большей части санкций
Глава МИД Аш-Шибани: Дамаск приветствует отмену большей части санкций
БЕЙРУТ, 1 июл - ПРАЙМ. Дамаск приветствует отмену большей части санкций и считает это важным этапом на пути восстановления страны, написал глава МИД Сирии Асаад аш-Шибани на своем официальном канале в Х.
"Мы приветствуем отмену основной части санкционного режима, введенного против САР, согласно историческому указу президента (США Дональда) Трампа", — заявил аш-Шибани.
В понедельник Трамп подписал указ об отмене санкций, действовавших в отношении Сирии с 2004 года. Новый режим вступает в силу со вторника. Также американский лидер поручил госдепартаменту пересмотреть вопрос о включении Сирии в список стран-спонсоров терроризма.
По словам сирийского министра, это решение не только символизирует важный этап в отношениях между Дамаском и международным сообществом, но и закладывает прочный фундамент для экономического возрождения страны.
"Снятие этого серьезного препятствия открывает путь к долгожданной реконструкции, модернизации ключевой инфраструктуры и созданию условий для достойного и безопасного возвращения сирийцев на родину", — подчеркнул министр.