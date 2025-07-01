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Россияне объяснили, какая сумма в месяц им необходима для комфортной жизни

Россияне объяснили, какая сумма в месяц им необходима для комфортной жизни - 01.07.2025, ПРАЙМ

Россияне объяснили, какая сумма в месяц им необходима для комфортной жизни

Для обеспечения "нормальной" жизни россиянам необходим доход в размере 81 тысячи рублей на человека в месяц, говорится в выпуске "Барометра экономического... | 01.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-01T17:19+0300

2025-07-01T17:19+0300

2025-07-01T17:53+0300

экономика

ниу вшэ

общество

россия

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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Для обеспечения "нормальной" жизни россиянам необходим доход в размере 81 тысячи рублей на человека в месяц, говорится в выпуске "Барометра экономического поведения домохозяйств в России" НИУ ВШЭ."Осенью 2024 года россияне в среднем считали, что для "нормальной" жизни нужен доход в размере 81 тысячи рублей", — сказано в исследовании.Уточняется, что эта сумма увеличилась на 14 процентов по сравнению с осенью 2023 года. При этом авторы исследования отмечают неоднородность динамики представлений о нормальном доходе. По данным опроса, наиболее значительный рост среднего размера нормального дохода за год наблюдался у семей с высоким потребительским статусом и у семей с детьми до 18 лет.В материале также подчеркивается, что доля респондентов, отмечающих увеличение личных доходов в период с июня 2023 года по ноябрь 2024 года, увеличилась на треть.

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ниу вшэ, общество , россия