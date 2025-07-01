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Доллар торгуется разнонаправленно на неопределенности вокруг ФРС США - 01.07.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250701/dollar--859050173.html
Доллар торгуется разнонаправленно на неопределенности вокруг ФРС США
Доллар торгуется разнонаправленно на неопределенности вокруг ФРС США - 01.07.2025, ПРАЙМ
Доллар торгуется разнонаправленно на неопределенности вокруг ФРС США
Курс доллара к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, во вторник утром не показывает единой динамики на фоне неопределенности вокруг... | 01.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-01T08:20+0300
2025-07-01T08:20+0300
экономика
рынок
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Курс доллара к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, во вторник утром не показывает единой динамики на фоне неопределенности вокруг денежно-кредитной политики США, следует из данных торгов и комментариев аналитиков. По состоянию на 8.09 мск курс евро к доллару снижался до 1,1786 доллара с 1,1788 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 143,73 иены с уровня прошлого закрытия в 144,04 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,04% - до 96,74 пункта. "Есть множество причин не любить доллар. Некоторые из них носят структурный характер, например, непредсказуемость торговой политики США и фискальные риски", - цитирует агентство Рейтер мнение валютного стратега Банка Сингапура Мо Сиона Сима (Moh Siong Sim). Эксперт также отметил, что приведенные факторы уже и раньше ослабляли доллар, однако вдобавок к ним теперь "на первое место выходит риск проведения ФРС более мягкой денежно-кредитной политики, которая может лишить доллар преимущества доходности". Инвесторы во вторник также ожидают выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла на форуме Европейского центрального банка в Синтре (Португалия), сообщает Рейтер. Тем временем президент США Дональд Трамп продолжает оказывать давление на регулятор. По данным агентства, ранее он направил Пауэллу список ключевых ставок центральных банков разных стран, в котором указал, что базовая ставка в Штатах должна находиться в диапазоне от 0,5%, которая установлена в Японии, до 1,75%, как в Дании.
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рынок, сша, португалия, джером пауэлл, дональд трамп
Экономика, Рынок, США, ПОРТУГАЛИЯ, Джером Пауэлл, Дональд Трамп
08:20 01.07.2025
 
Доллар торгуется разнонаправленно на неопределенности вокруг ФРС США

Доллар торгуется разнонаправленно на неопределенности вокруг политики США

© РИА Новости . Михаил Кутузов | Перейти в медиабанкДоллары США
Доллары США - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости . Михаил Кутузов
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Курс доллара к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, во вторник утром не показывает единой динамики на фоне неопределенности вокруг денежно-кредитной политики США, следует из данных торгов и комментариев аналитиков.
По состоянию на 8.09 мск курс евро к доллару снижался до 1,1786 доллара с 1,1788 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 143,73 иены с уровня прошлого закрытия в 144,04 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,04% - до 96,74 пункта.
"Есть множество причин не любить доллар. Некоторые из них носят структурный характер, например, непредсказуемость торговой политики США и фискальные риски", - цитирует агентство Рейтер мнение валютного стратега Банка Сингапура Мо Сиона Сима (Moh Siong Sim).
Эксперт также отметил, что приведенные факторы уже и раньше ослабляли доллар, однако вдобавок к ним теперь "на первое место выходит риск проведения ФРС более мягкой денежно-кредитной политики, которая может лишить доллар преимущества доходности".
Инвесторы во вторник также ожидают выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла на форуме Европейского центрального банка в Синтре (Португалия), сообщает Рейтер.
Тем временем президент США Дональд Трамп продолжает оказывать давление на регулятор. По данным агентства, ранее он направил Пауэллу список ключевых ставок центральных банков разных стран, в котором указал, что базовая ставка в Штатах должна находиться в диапазоне от 0,5%, которая установлена в Японии, до 1,75%, как в Дании.
Денежные купюры - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2025
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ЭкономикаРынокСШАПОРТУГАЛИЯДжером ПауэллДональд Трамп
 
 
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