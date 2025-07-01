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Доллар замедлил снижение к иене после выхода статистики по США
Доллар замедлил снижение к иене после выхода статистики по США - 01.07.2025, ПРАЙМ
Доллар замедлил снижение к иене после выхода статистики по США
Курс доллара во вторник вечером замедлил снижение к иене после публикации американской макростатистики, следует из данных торгов. | 01.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-01T17:48+0300
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Курс доллара во вторник вечером замедлил снижение к иене после публикации американской макростатистики, следует из данных торгов. По состоянию на 17.39 мск курс доллара к иене снижался до 143,44 иены с уровня прошлого закрытия в 144,04 иены за доллар. До выхода статистики американская валюта дешевела до 143,27 иены. Курс евро к доллару на 17.39 мск опускался до 1,1782 доллара с 1,1788 доллара за евро. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) оставался на уровне предыдущего закрытия в 96,78 пункта. Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) в США в мае выросло до 7,769 миллиона с уровня апреля в 7,395 миллиона. Аналитики ждали показатель на уровне 7,3 миллиона. Также во вторник американский Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) опубликовал данные об индексе деловой активности в промышленности страны. В июне он увеличился больше ожиданий - до 49% с уровня мая в 48,5%.
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сша, рынок
Доллар замедлил снижение к иене после выхода статистики по США
Доллар замедлил снижение к иене после выхода макростатистики по США
МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Курс доллара во вторник вечером замедлил снижение к иене после публикации американской макростатистики, следует из данных торгов.
По состоянию на 17.39 мск курс доллара к иене снижался до 143,44 иены с уровня прошлого закрытия в 144,04 иены за доллар. До выхода статистики американская валюта дешевела до 143,27 иены.
Курс евро к доллару на 17.39 мск опускался до 1,1782 доллара с 1,1788 доллара за евро. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) оставался на уровне предыдущего закрытия в 96,78 пункта.
Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) в США в мае выросло до 7,769 миллиона с уровня апреля в 7,395 миллиона. Аналитики ждали показатель на уровне 7,3 миллиона.
Также во вторник американский Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) опубликовал данные об индексе деловой активности в промышленности страны. В июне он увеличился больше ожиданий - до 49% с уровня мая в 48,5%.
Иена дешевеет к доллару на данных по безработице в Японии