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Россиянам объяснили, где выгоднее, чем в банках, купить доллары - 01.07.2025, ПРАЙМ
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Россиянам объяснили, где выгоднее, чем в банках, купить доллары
Россиянам объяснили, где выгоднее, чем в банках, купить доллары - 01.07.2025, ПРАЙМ
Россиянам объяснили, где выгоднее, чем в банках, купить доллары
Покупать валюту можно как в наличной, так и в безналичной форме - в банке или на бирже через брокерский счет. Какой вариант удобнее и выгоднее, агентству... | 01.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-01T03:03+0300
2025-07-01T03:03+0300
экономика
рынок
финансы
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Покупать валюту можно как в наличной, так и в безналичной форме - в банке или на бирже через брокерский счет. Какой вариант удобнее и выгоднее, агентству “Прайм” рассказал доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.Физическому лицу можно покупать валюту как в наличной, так и в безналичной формах практически с минимальными ограничениями в отличие от юридического лица. Вместе с тем, для совершения операции важен не только технический, но и целевой параметр.Если валюта необходима для поездки за пределы РФ, то могут понадобиться наличные, в том числе, доллар и евро. Если планируется покупка для осуществления операций на валютном рынке, тогда предпочтительна безналичная форма.Как правило, покупка на бирже при наличии брокерского счета выгоднее, поскольку курс там наиболее приближен к рынку. Кроме того, у брокера валюта есть всегда, чего не скажешь о банках.Но необходимо обращать внимание на соответствие целеполагания финансовым возможностям трейдера.“В очень упрощенном виде это означает, что если вы обладаете суммой в районе 100 или даже 1000 долларов , то здесь не стоит говорить о реальной марже даже на биржевой площадке, доступ к которой может быть реализован через посредника. При покупке наличной валюты для хеджирования валютных рисков надо учитывать, что изменение курса возможно в двух направлениях и при устойчивом снижении возможны потери, в некоторых случаях значительные”, - предупредил Гиринский.Кроме того, многие брокеры устанавливают ограничения на вывод денежных средств без комиссии - обычно от 30 дней, а также ограничения на размер минимального лота. Проще говоря, меньше 1000 долларов или евро купить нельзя.Схожие риски и с приобретением безналичной валюты - всегда лучше уточнить нюансы. И разобраться, так ли вам нужна эта валюта. Ее использование в качестве инструмента пассивного инвестирования, в том числе через механизм срочных депозитов, на сегодня практически нерентабельно, заключил эксперт.
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рынок, финансы, банки, курсы валют, доллар сша
Экономика, Рынок, Финансы, Банки, Курсы валют, Доллар США
03:03 01.07.2025
 
Россиянам объяснили, где выгоднее, чем в банках, купить доллары

Экономист Гиринский рассказал, где можно купить доллары выгоднее, чем в банке

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкДенежные купюры
Денежные купюры - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Покупать валюту можно как в наличной, так и в безналичной форме - в банке или на бирже через брокерский счет. Какой вариант удобнее и выгоднее, агентству “Прайм” рассказал доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.
Денежные купюры Банка России и долларов США - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2025
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Физическому лицу можно покупать валюту как в наличной, так и в безналичной формах практически с минимальными ограничениями в отличие от юридического лица. Вместе с тем, для совершения операции важен не только технический, но и целевой параметр.
Если валюта необходима для поездки за пределы РФ, то могут понадобиться наличные, в том числе, доллар и евро. Если планируется покупка для осуществления операций на валютном рынке, тогда предпочтительна безналичная форма.
Как правило, покупка на бирже при наличии брокерского счета выгоднее, поскольку курс там наиболее приближен к рынку. Кроме того, у брокера валюта есть всегда, чего не скажешь о банках.
Но необходимо обращать внимание на соответствие целеполагания финансовым возможностям трейдера.
“В очень упрощенном виде это означает, что если вы обладаете суммой в районе 100 или даже 1000 долларов , то здесь не стоит говорить о реальной марже даже на биржевой площадке, доступ к которой может быть реализован через посредника. При покупке наличной валюты для хеджирования валютных рисков надо учитывать, что изменение курса возможно в двух направлениях и при устойчивом снижении возможны потери, в некоторых случаях значительные”, - предупредил Гиринский.
Кроме того, многие брокеры устанавливают ограничения на вывод денежных средств без комиссии - обычно от 30 дней, а также ограничения на размер минимального лота. Проще говоря, меньше 1000 долларов или евро купить нельзя.
Схожие риски и с приобретением безналичной валюты - всегда лучше уточнить нюансы. И разобраться, так ли вам нужна эта валюта. Ее использование в качестве инструмента пассивного инвестирования, в том числе через механизм срочных депозитов, на сегодня практически нерентабельно, заключил эксперт.
 
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