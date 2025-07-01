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Эксперт назвал четыре причины индексации тарифов на электроэнергию - 01.07.2025, ПРАЙМ
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Эксперт назвал четыре причины индексации тарифов на электроэнергию
Эксперт назвал четыре причины индексации тарифов на электроэнергию - 01.07.2025, ПРАЙМ
Эксперт назвал четыре причины индексации тарифов на электроэнергию
Индексация тарифов на электроэнергию в России контролируется на федеральном уровне и обусловлена четырьмя причинами - инфляцией, реализацией крупных... | 01.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-01T09:02+0300
2025-07-01T09:02+0300
энергетика
россия
тарифы на электроэнергию
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Индексация тарифов на электроэнергию в России контролируется на федеральном уровне и обусловлена четырьмя причинами - инфляцией, реализацией крупных инвестиционных проектов на рынке, долгами перед электросетевыми компаниями и компенсацией льготного технологического присоединения, заявил директор Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ, член Общественного совета при ФАС России Илья Долматов. Индексация тарифов сетевых компаний для всех категорий потребителей с 1 июля составила 11,6%. Также индексация тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям единой национальной электрической сети (ЕНЭС) составила 11,5%, а на электроэнергию для населения - 12,6%. "Изменение цен на электрическую энергию для населения предусмотрено прогнозом социально экономического развития и контролируется на федеральном уровне... Указанная индексация, помимо общего инфляционного фона, обусловлена следующими причинами: реализация крупных инвестиционных проектов в энергетике, направленных на повышение надежности и качества оказываемых услуг потребителям; накопленные регуляторные долги перед сетевыми организациями (239 миллиардов рублей), а также компенсация льготного технологического присоединения", - сказал он. Эксперт также напомнил, что с 2025 года тарифы на электрическую энергию для населения утверждаются в 76 регионах с учетом дифференциации по объемам потребления. Также продолжают действовать системные меры региональной поддержки граждан, в том числе для многодетных семей. В каждом регионе предусмотрено получение субсидии на оплату коммунальных услуг для семей, в доходах которых коммунальные платежи превышают определенную долю. В макропрогнозе Минэкономразвития на 2026-2028 годы сказано, что тариф сетевых компаний на передачу электроэнергии для всех категорий потребителей в 2026 году будет проиндексирован на 9,8%, в 2027 году - на 6,3%, в 2028 году - на 4,2%.
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россия, тарифы на электроэнергию
Энергетика, РОССИЯ, тарифы на электроэнергию
09:02 01.07.2025
 
Эксперт назвал четыре причины индексации тарифов на электроэнергию

Эксперт Долматов назвал четыре причины роста тарифов на электроэнергию в России

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛинии электропередачи
Линии электропередачи - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Индексация тарифов на электроэнергию в России контролируется на федеральном уровне и обусловлена четырьмя причинами - инфляцией, реализацией крупных инвестиционных проектов на рынке, долгами перед электросетевыми компаниями и компенсацией льготного технологического присоединения, заявил директор Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ, член Общественного совета при ФАС России Илья Долматов.
Индексация тарифов сетевых компаний для всех категорий потребителей с 1 июля составила 11,6%. Также индексация тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям единой национальной электрической сети (ЕНЭС) составила 11,5%, а на электроэнергию для населения - 12,6%.
"Изменение цен на электрическую энергию для населения предусмотрено прогнозом социально экономического развития и контролируется на федеральном уровне... Указанная индексация, помимо общего инфляционного фона, обусловлена следующими причинами: реализация крупных инвестиционных проектов в энергетике, направленных на повышение надежности и качества оказываемых услуг потребителям; накопленные регуляторные долги перед сетевыми организациями (239 миллиардов рублей), а также компенсация льготного технологического присоединения", - сказал он.
Эксперт также напомнил, что с 2025 года тарифы на электрическую энергию для населения утверждаются в 76 регионах с учетом дифференциации по объемам потребления. Также продолжают действовать системные меры региональной поддержки граждан, в том числе для многодетных семей. В каждом регионе предусмотрено получение субсидии на оплату коммунальных услуг для семей, в доходах которых коммунальные платежи превышают определенную долю.
В макропрогнозе Минэкономразвития на 2026-2028 годы сказано, что тариф сетевых компаний на передачу электроэнергии для всех категорий потребителей в 2026 году будет проиндексирован на 9,8%, в 2027 году - на 6,3%, в 2028 году - на 4,2%.
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ЭнергетикаРОССИЯтарифы на электроэнергию
 
 
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