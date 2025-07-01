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Предприятие "Транснефти" готовит к выпуску три двигателя для ж/д
Предприятие "Транснефти" готовит к выпуску три двигателя для ж/д - 01.07.2025, ПРАЙМ
Предприятие "Транснефти" готовит к выпуску три двигателя для ж/д
ООО "Уральские динамические машины" (входит в структуру "Транснефти") готовит к серийному производству три тяговых электродвигателя для использования в грузовых | 01.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-01T20:56+0300
2025-07-01T20:56+0300
2025-07-01T20:56+0300
транснефть
ржд
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. ООО "Уральские динамические машины" (входит в структуру "Транснефти") готовит к серийному производству три тяговых электродвигателя для использования в грузовых поездах, а также в "Ласточках" и "Финистах", говорится в годовом отчете "Транснефти". ООО "Уральские динамические машины" (ООО "УДМ") - управляющая организация АО "Транснефть нефтяные насосы" (ТНН) и АО "Русские электрические двигатели" (РЭД), входит в структуру "Транснефти". В разделе годового отчета об итогах работы УДМ в 2024 году сказано: "В 2024 году освоены три типа тяговых электродвигателей: ТАД-1000 для грузового электровоза "Малахит". ТАД-430 для грузового тепловоза. ТАД-330 для электропоездов "Ласточка" и "Финист". Указанные электродвигатели прошли приемочную комиссию с участием представителей ОАО "РЖД", начата подготовка к выпуску в серийное производство". В феврале 2024 года "Транснефть" сообщила, что РЭД разрабатывает и ведет испытания электродвигателя "Тяговый асинхронный двигатель-650" (ТАД) мощностью 650 кВт, который будут использовать в поезде высокоскоростной магистрали Москва - Санкт‑Петербург. В годовом отчете уточняется, что подписан контракт на разработку и поставку этого электродвигателя. Также два вышеназванных предприятия, входящих в УДМ, в 2024 году особое внимание уделяли развитию сотрудничества с заказчиками вне системы "Транснефти", в результате чего предприятия сделали первые шаги по выходу на новые рынки сбыта. Например, в атомной энергетике в 2024 году был заключен контракт на изготовление и поставку секционных насосных агрегатов для морских плавучих энергоблоков, в судостроении – заключен контракт на поставку активных частей электродвигателя для винто-рулевой колонки судов.
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транснефть, ржд
Предприятие "Транснефти" готовит к выпуску три двигателя для ж/д
Предприятие "Транснефти" готовит к производству три тяговых электродвигателя для ж/д
МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. ООО "Уральские динамические машины" (входит в структуру "Транснефти") готовит к серийному производству три тяговых электродвигателя для использования в грузовых поездах, а также в "Ласточках" и "Финистах", говорится в годовом отчете "Транснефти".
ООО "Уральские динамические машины" (ООО "УДМ") - управляющая организация АО "Транснефть нефтяные насосы" (ТНН) и АО "Русские электрические двигатели" (РЭД), входит в структуру "Транснефти".
В разделе годового отчета об итогах работы УДМ в 2024 году сказано: "В 2024 году освоены три типа тяговых электродвигателей: ТАД-1000 для грузового электровоза "Малахит". ТАД-430 для грузового тепловоза. ТАД-330 для электропоездов "Ласточка" и "Финист". Указанные электродвигатели прошли приемочную комиссию с участием представителей ОАО "РЖД", начата подготовка к выпуску в серийное производство".
В феврале 2024 года "Транснефть" сообщила, что РЭД разрабатывает и ведет испытания электродвигателя "Тяговый асинхронный двигатель-650" (ТАД) мощностью 650 кВт, который будут использовать в поезде высокоскоростной магистрали Москва - Санкт‑Петербург. В годовом отчете уточняется, что подписан контракт на разработку и поставку этого электродвигателя.
Также два вышеназванных предприятия, входящих в УДМ, в 2024 году особое внимание уделяли развитию сотрудничества с заказчиками вне системы "Транснефти", в результате чего предприятия сделали первые шаги по выходу на новые рынки сбыта. Например, в атомной энергетике в 2024 году был заключен контракт на изготовление и поставку секционных насосных агрегатов для морских плавучих энергоблоков, в судостроении – заключен контракт на поставку активных частей электродвигателя для винто-рулевой колонки судов.
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