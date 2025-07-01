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"Самолет" вышел на первое место среди российских девелоперов по вводу жилья

"Самолет" вышел на первое место среди российских девелоперов по вводу жилья - 01.07.2025, ПРАЙМ

"Самолет" вышел на первое место среди российских девелоперов по вводу жилья

"Самолет" в первой половине 2025 года вышел на первое место среди российских девелоперов по вводу жилья, обогнав прежнего лидера - компанию ПИК, сообщается на... | 01.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-01T12:39+0300

2025-07-01T12:39+0300

2025-07-01T12:39+0300

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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. "Самолет" в первой половине 2025 года вышел на первое место среди российских девелоперов по вводу жилья, обогнав прежнего лидера - компанию ПИК, сообщается на портале "ЕРЗ.РФ". По его данным, в январе-июне девелопер "Самолет" ввел более 524 тысяч квадратных метров жилья, это 33 многоквартирных дома и три дома с апартаментами в 15 жилых комплексах. ПИК немного уступил "Самолету" (519 тысяч квадратных метров), на третьем месте - ССК (более 306 тысяч "квадратов"). Также в десятке крупнейших по версии ЕРЗ - Московский фонд реновации, ЛСР, "Страна Девелопмент", ФСК, "Югстройинвест", "А101", Dogma. Однако в Москве, по данным портала, по вводу жилья по-прежнему лидирует ПИК с показателем почти 335 тысяч квадратных метров. На втором месте - Московский фонд реновации (около 247 тысяч "квадратов"), на третье вышла компания "А101" (157 тысяч "квадратов"), в результате "Самолет" оказался четвертым по счету. Также в десятку крупнейших застройщиков в Москве вошли "Кортрос", Sminex, "Мосотделстрой №1", "Гранель", "Главстрой", Coldy.

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недвижимость, бизнес, пик, а101, ерз.рф