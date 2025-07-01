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ЕС повысил пошлины на импорт сельхозпродукции из России и Белоруссии

ЕС повысил пошлины на импорт сельхозпродукции из России и Белоруссии - 01.07.2025, ПРАЙМ

ЕС повысил пошлины на импорт сельхозпродукции из России и Белоруссии

Решение Совета ЕС о повышении пошлин на весь импорт сельхозпродукции и удобрений из РФ и Белоруссии вступает в силу во вторник. | 01.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-01T00:48+0300

2025-07-01T00:48+0300

2025-07-01T00:48+0300

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БРЮССЕЛЬ, 1 июл - ПРАЙМ. Решение Совета ЕС о повышении пошлин на весь импорт сельхозпродукции и удобрений из РФ и Белоруссии вступает в силу во вторник. В частности, с 1 июля ЕС вводит дополнительные пошлины в размере 50% на сельхозпродукцию из РФ и Белоруссии по более чем 145 кодам, включая животные, молочные продукты, живые растения, кофе и мясо, а также различные животные жиры и растительные масла, включая пальмовое. На удобрения, включая азотные, повышение пошлин произойдет постепенно в течение трех ближайших лет. В частности, со вторника будет добавлена пошлина в размере 40-45 евро за тонну на импорт большинства азотных удобрений из РФ и Белоруссии, включая мочевину, аммиачную селитру и другие. Кроме того, в зависимости от объемов импорта в ЕС могут вводить самые высокие заградительные пошлины на российские и белорусские удобрения в случае достижения предельных объемов совокупных поставок: свыше 2,7 миллиона ​тонн в 2025–2026 годах, 1,8 миллиона тонн - в 2026–2027 и 0,9 миллиона тонн - в 2027–2028 годах. В Еврокомиссии указывали также, что новые меры должны строго контролироваться, чтобы "не нанести вред европейским фермерам". При этом европейские фермерские профсоюзы уже бьют тревогу. Они уверены, что заградительные пошлины на российские удобрения приведут к кризису в сельском хозяйстве. ЕС импортировал 6,2 миллиона тонн российских удобрений в 2024 году, что составляет четверть всего импорта. Еврокомиссия 18 января предложила ввести новые заградительные пошлины на сельхозтовары и удобрения из России и Белоруссии, объяснив эту инициативу необходимостью защитить ЕС от якобы зависимости от РФ в этой сфере. В Еврокомиссии также заявили, что новые ограничительные меры не затронут транзит сельскохозяйственной продукции и удобрений из РФ и Белоруссии в третьи страны. По данным Совета ЕС, новые пошлины охватят весь российский сельхозэкспорт в ЕС, тогда как в 2023 году они распространялись только на 15% таких поставок. Примечательно, что, по данным Евростата, Россия в марте этого года нарастила поставки удобрений в Евросоюз до максимума с ноября 2022 года. Так, в начале весны ЕС импортировал российских удобрений на 206,1 миллиона евро, что примерно на 15% больше, как в месячном, так и в годовом выражении. При этом стоимость европейского импорта стала максимальной с ноября 2022 года, когда она составляла 263,5 миллиона евро. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

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сельское хозяйство, мировая экономика, рф, белоруссия, запад, ес, евростат