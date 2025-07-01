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ЕС может лишиться четверти месячного импорта удобрений из России - 01.07.2025, ПРАЙМ
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ЕС может лишиться четверти месячного импорта удобрений из России
ЕС может лишиться четверти месячного импорта удобрений из России - 01.07.2025, ПРАЙМ
ЕС может лишиться четверти месячного импорта удобрений из России
Евросоюз после вступления в силу с 1 июля заградительных пошлин против удобрений из России может лишиться около четверти всего месячного импорта, либо будет... | 01.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-01T05:17+0300
2025-07-01T05:17+0300
экономика
сельское хозяйство
мировая экономика
москва
марокко
египет
ес
евростат
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Евросоюз после вступления в силу с 1 июля заградительных пошлин против удобрений из России может лишиться около четверти всего месячного импорта, либо будет платить примерно на 14 миллионов евро больше за их поставки, подсчитало РИА Новости по данным Евростата. Евросоюз с 1 июля вводит в дополнение к действующей пошлине на импорт удобрений из России в размере 6,5% специальный тариф в 40 евро для тонны азотных удобрений и 45 евро для тонны смешанных удобрений. Затем эти ставки будут подниматься и к 2028 году достигнут заградительных уровней в 315 евро и 430 евро соответственно. Россия только в апреле текущего года поставила в Евросоюз 376 тысяч тонн удобрений - это 27% от всех европейских закупок. При этом в зависимости от вида удобрений доля меняется: если российские компании поставляют всего 18% всех калийных удобрений, то в азотных это уже 29%, а в смешанных - и вовсе 33%. При этом даже при новых пошлинах стоимость импорта российских удобрений останется ниже, чем у основных конкурентов. В апреле Марокко, главный российский конкурент в поставках смешанных удобрений в ЕС, продавало тонну этой "подкормки" за 578 евро. Египет, который был главным поставщиком азотных удобрений в ЕС, продавал их за 394 евро. После добавления новой пошлины российские удобрения могут обойтись местным фермерам в 489 евро и 373 евро соответственно. В результате если страны ЕС сохранят объем закупок у России, то стоимость импорта вырастет на 9,1 миллиона евро для азотных удобрений и на 4,9 миллиона - для смешанных. Страны Евросоюза при этом не являются крупными покупателями для России. Основными импортерами российских удобрений в прошлом году были Бразилия, Индия и Китай. В десятке была лишь Польша, но ее закупки в девять раз меньше, чем бразильские.
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сельское хозяйство, мировая экономика, москва, марокко, египет, ес, евростат
Экономика, Сельское хозяйство, Мировая экономика, МОСКВА, МАРОККО, ЕГИПЕТ, ЕС, Евростат
05:17 01.07.2025
 
ЕС может лишиться четверти месячного импорта удобрений из России

Евростат: ЕС может лишиться четверти месячного импорта удобрений из России

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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Евросоюз после вступления в силу с 1 июля заградительных пошлин против удобрений из России может лишиться около четверти всего месячного импорта, либо будет платить примерно на 14 миллионов евро больше за их поставки, подсчитало РИА Новости по данным Евростата.
Евросоюз с 1 июля вводит в дополнение к действующей пошлине на импорт удобрений из России в размере 6,5% специальный тариф в 40 евро для тонны азотных удобрений и 45 евро для тонны смешанных удобрений. Затем эти ставки будут подниматься и к 2028 году достигнут заградительных уровней в 315 евро и 430 евро соответственно.
Россия только в апреле текущего года поставила в Евросоюз 376 тысяч тонн удобрений - это 27% от всех европейских закупок. При этом в зависимости от вида удобрений доля меняется: если российские компании поставляют всего 18% всех калийных удобрений, то в азотных это уже 29%, а в смешанных - и вовсе 33%.
При этом даже при новых пошлинах стоимость импорта российских удобрений останется ниже, чем у основных конкурентов. В апреле Марокко, главный российский конкурент в поставках смешанных удобрений в ЕС, продавало тонну этой "подкормки" за 578 евро. Египет, который был главным поставщиком азотных удобрений в ЕС, продавал их за 394 евро. После добавления новой пошлины российские удобрения могут обойтись местным фермерам в 489 евро и 373 евро соответственно.
В результате если страны ЕС сохранят объем закупок у России, то стоимость импорта вырастет на 9,1 миллиона евро для азотных удобрений и на 4,9 миллиона - для смешанных.
Страны Евросоюза при этом не являются крупными покупателями для России. Основными импортерами российских удобрений в прошлом году были Бразилия, Индия и Китай. В десятке была лишь Польша, но ее закупки в девять раз меньше, чем бразильские.
 
ЭкономикаСельское хозяйствоМировая экономикаМОСКВАМАРОККОЕГИПЕТЕСЕвростат
 
 
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