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Эстония опасается, что в ЕС продолжают поступать российские углеводороды
Эстония опасается, что в ЕС продолжают поступать российские углеводороды - 01.07.2025, ПРАЙМ
Эстония опасается, что в ЕС продолжают поступать российские углеводороды
Эстония опасается, что в ЕС якобы продолжают поступать попавшие под санкции блока российские углеводороды, утверждает эстонская телерадиокомпания ERR. | 01.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-01T00:48+0300
2025-07-01T00:48+0300
2025-07-01T00:48+0300
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Эстония опасается, что в ЕС якобы продолжают поступать попавшие под санкции блока российские углеводороды, утверждает эстонская телерадиокомпания ERR.
"Под санкции Евросоюза попали российские пропан, бутан и их смесь – сжиженный нефтяной газ или LPG. Несмотря на это, все эти товары благодаря различным схемам продолжают поступать на эстонский рынок. МИД и таможня признают возможное наличие проблемы", - утверждает ERR.
При этом, по сообщению телерадиокомпании, товар поступает якобы не из России, а от "южных соседей".
В декабре 2023 года Евросоюз принял 12-й пакет санкций, который, в частности, ввел запрет на импорт сжиженных углеводородных газов (СУГов) из РФ с 12-месячным переходным периодом.
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Энергетика, Газ, Экономика, МОСКВА, ЭСТОНИЯ, РФ, ЕС, МИД
Эстония опасается, что в ЕС продолжают поступать российские углеводороды
ERR: Эстония опасается, что в ЕС продолжают поступать российские углеводороды
МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Эстония опасается, что в ЕС якобы продолжают поступать попавшие под санкции блока российские углеводороды, утверждает эстонская телерадиокомпания ERR.
"Под санкции Евросоюза попали российские пропан, бутан и их смесь – сжиженный нефтяной газ или LPG. Несмотря на это, все эти товары благодаря различным схемам продолжают поступать на эстонский рынок. МИД и таможня признают возможное наличие проблемы", - утверждает ERR.
При этом, по сообщению телерадиокомпании, товар поступает якобы не из России, а от "южных соседей".
В декабре 2023 года Евросоюз принял 12-й пакет санкций, который, в частности, ввел запрет на импорт сжиженных углеводородных газов (СУГов) из РФ с 12-месячным переходным периодом.