https://1prime.ru/20250701/estonija-859045434.html

Эстония опасается, что в ЕС продолжают поступать российские углеводороды

Эстония опасается, что в ЕС продолжают поступать российские углеводороды - 01.07.2025, ПРАЙМ

Эстония опасается, что в ЕС продолжают поступать российские углеводороды

Эстония опасается, что в ЕС якобы продолжают поступать попавшие под санкции блока российские углеводороды, утверждает эстонская телерадиокомпания ERR. | 01.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-01T00:48+0300

2025-07-01T00:48+0300

2025-07-01T00:48+0300

энергетика

газ

экономика

москва

эстония

рф

ес

мид

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859045434.jpg?1751320121

МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Эстония опасается, что в ЕС якобы продолжают поступать попавшие под санкции блока российские углеводороды, утверждает эстонская телерадиокомпания ERR. "Под санкции Евросоюза попали российские пропан, бутан и их смесь – сжиженный нефтяной газ или LPG. Несмотря на это, все эти товары благодаря различным схемам продолжают поступать на эстонский рынок. МИД и таможня признают возможное наличие проблемы", - утверждает ERR. При этом, по сообщению телерадиокомпании, товар поступает якобы не из России, а от "южных соседей". В декабре 2023 года Евросоюз принял 12-й пакет санкций, который, в частности, ввел запрет на импорт сжиженных углеводородных газов (СУГов) из РФ с 12-месячным переходным периодом.

москва

эстония

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, москва, эстония, рф, ес, мид