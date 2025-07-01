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Евро дорожает к доллару после публикации статистики из еврозоны - 01.07.2025, ПРАЙМ
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Евро дорожает к доллару после публикации статистики из еврозоны
Евро дорожает к доллару после публикации статистики из еврозоны - 01.07.2025, ПРАЙМ
Евро дорожает к доллару после публикации статистики из еврозоны
Курс евро к доллару во вторник днем растет после публикации статистики из еврозоны, значение остается на самом высоком уровне с сентября 2021 года, следует из... | 01.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-01T12:47+0300
2025-07-01T12:47+0300
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Курс евро к доллару во вторник днем растет после публикации статистики из еврозоны, значение остается на самом высоком уровне с сентября 2021 года, следует из данных торгов. По состоянию на 12.33 мск курс евро к доллару рос до 1,1824 доллара с 1,1788 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 142,86 иены с уровня прошлого закрытия в 144,04 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,38% - до 96,41 пункта. После публикации статистики по инфляции в еврозоне курс евро к доллару закрепился выше отметки в 1,18 доллара за евро, которую показатель ненадолго преодолел ранее во вторник. Стоимость евро к доллару находится выше этого уровня впервые с 16 сентября 2021 года. Ранее во вторник европейское статистическое агентство Евростат сообщило, что потребительская инфляция в еврозоне в июне, по предварительной оценке, ожидаемо ускорилась до 2% с 1,9% в мае. Это стало первым ускорением инфляции с января. В то же время индекс деловой активности PMI в области промышленного производства еврозоны, по окончательной оценке, в июне увеличился до максимума за два года и десять месяцев в 49,5 пункта с 49,4 пункта в мае. Предварительная оценка предполагала сохранение показателя. Безработица в Германии в июне при этом осталась на уровне мая в 6,3%, тогда как эксперты ожидали роста до 6,4%. Количество безработных в стране выросло на 11 тысяч при прогнозе увеличения на 15 тысяч.
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рынок, сша, германия, евростат, pmi
Экономика, Рынок, США, ГЕРМАНИЯ, Евростат, PMI
12:47 01.07.2025
 
Евро дорожает к доллару после публикации статистики из еврозоны

Курс евро к доллару во вторник днем растет после публикации статистики из еврозоны

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры евро
Денежные купюры евро - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Курс евро к доллару во вторник днем растет после публикации статистики из еврозоны, значение остается на самом высоком уровне с сентября 2021 года, следует из данных торгов.
По состоянию на 12.33 мск курс евро к доллару рос до 1,1824 доллара с 1,1788 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 142,86 иены с уровня прошлого закрытия в 144,04 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,38% - до 96,41 пункта.
После публикации статистики по инфляции в еврозоне курс евро к доллару закрепился выше отметки в 1,18 доллара за евро, которую показатель ненадолго преодолел ранее во вторник. Стоимость евро к доллару находится выше этого уровня впервые с 16 сентября 2021 года.
Ранее во вторник европейское статистическое агентство Евростат сообщило, что потребительская инфляция в еврозоне в июне, по предварительной оценке, ожидаемо ускорилась до 2% с 1,9% в мае. Это стало первым ускорением инфляции с января.
В то же время индекс деловой активности PMI в области промышленного производства еврозоны, по окончательной оценке, в июне увеличился до максимума за два года и десять месяцев в 49,5 пункта с 49,4 пункта в мае. Предварительная оценка предполагала сохранение показателя.
Безработица в Германии в июне при этом осталась на уровне мая в 6,3%, тогда как эксперты ожидали роста до 6,4%. Количество безработных в стране выросло на 11 тысяч при прогнозе увеличения на 15 тысяч.
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