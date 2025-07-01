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Курс евро к юаню достиг максимума с июля 2014 года

Курс евро к юаню достиг максимума с июля 2014 года - 01.07.2025, ПРАЙМ

Курс евро к юаню достиг максимума с июля 2014 года

Стоимость евро по отношению к юаню растет во вторник, показатель достиг максимальных за 11 лет значений, следует из данных торгов. | 01.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-01T16:07+0300

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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Стоимость евро по отношению к юаню растет во вторник, показатель достиг максимальных за 11 лет значений, следует из данных торгов. По состоянию на 16.00 мск курс евро к юаню рос до 8,4572 юаня за евро с уровня предыдущего закрытия в 8,445 юаня. Ранее в ходе торгов вторника показатель достигал 8,4734 юаня, что стало максимальным с 3 июля 2014 года значением. Стоимость евро к юаню растет уже девятую торговую сессию подряд. Только за июнь евро подорожал к китайской валюте на 3,3%, а за первое полугодие - на 11,7%.

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