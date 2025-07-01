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Годовая инфляция в еврозоне ускорилась до 2%

Годовая инфляция в еврозоне ускорилась до 2% - 01.07.2025, ПРАЙМ

Годовая инфляция в еврозоне ускорилась до 2%

Годовая инфляция в еврозоне, по предварительной оценке, по итогам июня ускорилась впервые с января - до 2% с 1,9% в мае, следует из данных Евростата. | 01.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-01T12:04+0300

2025-07-01T12:04+0300

2025-07-01T12:31+0300

экономика

мировая экономика

евростат

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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Годовая инфляция в еврозоне, по предварительной оценке, по итогам июня ускорилась впервые с января - до 2% с 1,9% в мае, следует из данных Евростата.Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics. До этого ускорение инфляции в последний раз наблюдалось в январе, когда показатель вырос до 2,5% с 2,4% в декабре.В месячном выражении потребительские цены в еврозоне в июне выросли на 0,3%. По итогам июня прошлого года в еврозоне была зафиксирована годовая инфляция в 2,5%.Базовая годовая инфляция в еврозоне в июне осталась на майской отметке в 2,3%, как и ожидалось. Наибольший вклад в инфляцию внес рост цен на услуги (3,3% после 3,2% в мае) и на продовольствие, алкоголь и табак (3,1% после 3,2% в мае).Самая высокая годовая инфляция была зафиксирована в Эстонии (5,2%), Словакии (4,6%) и Хорватии (4,4%), самая низкая - на Кипре (0,5%) и во Франции (0,8%).

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мировая экономика, евростат