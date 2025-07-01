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ФАС назвала среднюю цену на газ для населения

ФАС назвала среднюю цену на газ для населения - 01.07.2025, ПРАЙМ

ФАС назвала среднюю цену на газ для населения

Средняя конечная стоимость кубометра газа для населения с 1 июля составит в среднем 8 рублей 32 копейки, изменение – в среднем 76 копеек, говорится в сообщении... | 01.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-01T00:20+0300

2025-07-01T00:20+0300

2025-07-01T00:20+0300

энергетика

газ

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москва

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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Средняя конечная стоимость кубометра газа для населения с 1 июля составит в среднем 8 рублей 32 копейки, изменение – в среднем 76 копеек, говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы (ФАС). "Согласно проведенному анализу, средняя конечная цена на газ для населения составляет 7 рублей 56 копеек за 1 кубометр газа, после 1 июля – 8 рублей 32 копейки. Таким образом, среднее изменение составит 76 копеек", – говорится в сообщении. Ведомство отмечает, что розничная цена на газ для населения складывается из нескольких составляющих: оптовая цена на газ, его транспортировка и плата за снабженческо-сбытовые услуги (ПССУ). Уточняется, что величина процента изменения оптовой цены на газ является только одной из составляющих общего тарифа для населения, а не конечной. Также продолжают действовать системные меры поддержки граждан, отмечают в ФАС. "Например, получение субсидии на оплату коммунальных услуг для семей, в доходах которых коммунальные платежи превышают определенную долю", – говорится в сообщении. Кроме того, реализуется бессрочная бесплатная догазификация до границ участка. В регионах предусмотрены субсидии для строительства газовой сети внутри домохозяйства и приобретения гражданами газового оборудования, добавили в службе. Оптовые тарифы на газ с 1 июля проиндексированы на 10,3%, а для электроэнергетических компаний и ЖКХ – на дополнительные 11%, то есть с учетом общего повышения – на 21,3%. Такое изменение оптовых цен на газ предусмотрено прогнозом социально экономического развития, подготовленным Минэкономразвития.

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