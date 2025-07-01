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ФАС обеспечит контроль за тарифами на услуги ЖКХ во всех регионах
ФАС обеспечит контроль за тарифами на услуги ЖКХ во всех регионах - 01.07.2025, ПРАЙМ
ФАС обеспечит контроль за тарифами на услуги ЖКХ во всех регионах
Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) обеспечит контроль за тарифами на услуги ЖКХ во всех регионах страны, сообщили в ведомстве. | 01.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-01T00:23+0300
2025-07-01T00:23+0300
2025-07-01T00:23+0300
энергетика
экономика
россия
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москва
максим решетников
госдума
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) обеспечит контроль за тарифами на услуги ЖКХ во всех регионах страны, сообщили в ведомстве.
С 1 июля 2025 года в России происходит плановая индексация тарифов на услуги ЖКХ, в среднем по стране они вырастут на 11,9%.
"В целях недопущения необоснованного роста тарифов для граждан с 1 июля ФАС России обеспечит контроль за предельно допустимым изменением платы граждан за коммунальные услуги во всех регионах страны", - сказано в сообщении.
В ведомстве пояснили, что индексация необходима для обеспечения стабильной работы комплекса ЖКХ и качества коммунальных услуг для потребителей, а также обновления коммунальной инфраструктуры.
В каждом муниципальном образовании субъекта РФ главой региона устанавливается свой индекс на основании утвержденных правительством РФ параметров. ФАС России регулярно проверяет достоверность и экономическую обоснованность расходов, которые учитываются при формировании тарифов. В случае выявления нарушений ведомство выдает региональному тарифному органу предписание об исключении необоснованных затрат, рассказали в ФАС.
Служба сообщила, что строго пресекает нарушения при установлении тарифов в регионах. В 2024 году ФАС России исключила из состава тарифов 29,2 миллиарда рублей экономически необоснованных средств, а в ряде регионов добилась снижения установленных тарифов. В случае выявления нарушений при начислении платы в квитанциях граждане могут обращаться в государственную жилищную инспекцию, добавили в ведомстве.
Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко ранее в качестве одной из причин роста тарифов называл растущий износ коммунальной инфраструктуры, который, по официальным данным Минстроя, составляет от 40 до 80% в зависимости от региона.
Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявлял, что тарифы ЖКХ в России экономически обоснованы, с 2019 по 2024 год темпы их индексации значительно отставали от официальной инфляции.
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россия, рф, москва, максим решетников, госдума
Энергетика, Экономика, РОССИЯ, РФ, МОСКВА, Максим Решетников, Госдума
ФАС обеспечит контроль за тарифами на услуги ЖКХ во всех регионах
ФАС обеспечит контроль за тарифами на услуги ЖКХ во всех регионах страны
МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) обеспечит контроль за тарифами на услуги ЖКХ во всех регионах страны, сообщили в ведомстве.
С 1 июля 2025 года в России происходит плановая индексация тарифов на услуги ЖКХ, в среднем по стране они вырастут на 11,9%.
"В целях недопущения необоснованного роста тарифов для граждан с 1 июля ФАС России обеспечит контроль за предельно допустимым изменением платы граждан за коммунальные услуги во всех регионах страны", - сказано в сообщении.
В ведомстве пояснили, что индексация необходима для обеспечения стабильной работы комплекса ЖКХ и качества коммунальных услуг для потребителей, а также обновления коммунальной инфраструктуры.
В каждом муниципальном образовании субъекта РФ главой региона устанавливается свой индекс на основании утвержденных правительством РФ параметров. ФАС России регулярно проверяет достоверность и экономическую обоснованность расходов, которые учитываются при формировании тарифов. В случае выявления нарушений ведомство выдает региональному тарифному органу предписание об исключении необоснованных затрат, рассказали в ФАС.
Служба сообщила, что строго пресекает нарушения при установлении тарифов в регионах. В 2024 году ФАС России исключила из состава тарифов 29,2 миллиарда рублей экономически необоснованных средств, а в ряде регионов добилась снижения установленных тарифов. В случае выявления нарушений при начислении платы в квитанциях граждане могут обращаться в государственную жилищную инспекцию, добавили в ведомстве.
Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко ранее в качестве одной из причин роста тарифов называл растущий износ коммунальной инфраструктуры, который, по официальным данным Минстроя, составляет от 40 до 80% в зависимости от региона.
Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявлял, что тарифы ЖКХ в России экономически обоснованы, с 2019 по 2024 год темпы их индексации значительно отставали от официальной инфляции.