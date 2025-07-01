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ФАС обеспечит контроль за тарифами на услуги ЖКХ во всех регионах - 01.07.2025, ПРАЙМ
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ФАС обеспечит контроль за тарифами на услуги ЖКХ во всех регионах
ФАС обеспечит контроль за тарифами на услуги ЖКХ во всех регионах - 01.07.2025, ПРАЙМ
ФАС обеспечит контроль за тарифами на услуги ЖКХ во всех регионах
Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) обеспечит контроль за тарифами на услуги ЖКХ во всех регионах страны, сообщили в ведомстве. | 01.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-01T00:23+0300
2025-07-01T00:23+0300
энергетика
экономика
россия
рф
москва
максим решетников
госдума
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) обеспечит контроль за тарифами на услуги ЖКХ во всех регионах страны, сообщили в ведомстве. С 1 июля 2025 года в России происходит плановая индексация тарифов на услуги ЖКХ, в среднем по стране они вырастут на 11,9%. "В целях недопущения необоснованного роста тарифов для граждан с 1 июля ФАС России обеспечит контроль за предельно допустимым изменением платы граждан за коммунальные услуги во всех регионах страны", - сказано в сообщении. В ведомстве пояснили, что индексация необходима для обеспечения стабильной работы комплекса ЖКХ и качества коммунальных услуг для потребителей, а также обновления коммунальной инфраструктуры. В каждом муниципальном образовании субъекта РФ главой региона устанавливается свой индекс на основании утвержденных правительством РФ параметров. ФАС России регулярно проверяет достоверность и экономическую обоснованность расходов, которые учитываются при формировании тарифов. В случае выявления нарушений ведомство выдает региональному тарифному органу предписание об исключении необоснованных затрат, рассказали в ФАС. Служба сообщила, что строго пресекает нарушения при установлении тарифов в регионах. В 2024 году ФАС России исключила из состава тарифов 29,2 миллиарда рублей экономически необоснованных средств, а в ряде регионов добилась снижения установленных тарифов. В случае выявления нарушений при начислении платы в квитанциях граждане могут обращаться в государственную жилищную инспекцию, добавили в ведомстве. Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко ранее в качестве одной из причин роста тарифов называл растущий износ коммунальной инфраструктуры, который, по официальным данным Минстроя, составляет от 40 до 80% в зависимости от региона. Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявлял, что тарифы ЖКХ в России экономически обоснованы, с 2019 по 2024 год темпы их индексации значительно отставали от официальной инфляции.
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россия, рф, москва, максим решетников, госдума
Энергетика, Экономика, РОССИЯ, РФ, МОСКВА, Максим Решетников, Госдума
00:23 01.07.2025
 
ФАС обеспечит контроль за тарифами на услуги ЖКХ во всех регионах

ФАС обеспечит контроль за тарифами на услуги ЖКХ во всех регионах страны

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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) обеспечит контроль за тарифами на услуги ЖКХ во всех регионах страны, сообщили в ведомстве.
С 1 июля 2025 года в России происходит плановая индексация тарифов на услуги ЖКХ, в среднем по стране они вырастут на 11,9%.
"В целях недопущения необоснованного роста тарифов для граждан с 1 июля ФАС России обеспечит контроль за предельно допустимым изменением платы граждан за коммунальные услуги во всех регионах страны", - сказано в сообщении.
В ведомстве пояснили, что индексация необходима для обеспечения стабильной работы комплекса ЖКХ и качества коммунальных услуг для потребителей, а также обновления коммунальной инфраструктуры.
В каждом муниципальном образовании субъекта РФ главой региона устанавливается свой индекс на основании утвержденных правительством РФ параметров. ФАС России регулярно проверяет достоверность и экономическую обоснованность расходов, которые учитываются при формировании тарифов. В случае выявления нарушений ведомство выдает региональному тарифному органу предписание об исключении необоснованных затрат, рассказали в ФАС.
Служба сообщила, что строго пресекает нарушения при установлении тарифов в регионах. В 2024 году ФАС России исключила из состава тарифов 29,2 миллиарда рублей экономически необоснованных средств, а в ряде регионов добилась снижения установленных тарифов. В случае выявления нарушений при начислении платы в квитанциях граждане могут обращаться в государственную жилищную инспекцию, добавили в ведомстве.
Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко ранее в качестве одной из причин роста тарифов называл растущий износ коммунальной инфраструктуры, который, по официальным данным Минстроя, составляет от 40 до 80% в зависимости от региона.
Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявлял, что тарифы ЖКХ в России экономически обоснованы, с 2019 по 2024 год темпы их индексации значительно отставали от официальной инфляции.
 
ЭнергетикаЭкономикаРОССИЯРФМОСКВАМаксим РешетниковГосдума
 
 
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