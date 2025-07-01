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ФАС согласовала ГК "Эфко" покупку производителя масла "Олейна" и Ideal

ФАС согласовала ГК "Эфко" покупку производителя масла "Олейна" и Ideal - 01.07.2025, ПРАЙМ

ФАС согласовала ГК "Эфко" покупку производителя масла "Олейна" и Ideal

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала группе компаний "Эфко" покупку ООО "Агроинвест", в группу которого входит производитель... | 01.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-01T13:30+0300

2025-07-01T13:30+0300

2025-07-01T13:30+0300

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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала группе компаний "Эфко" покупку ООО "Агроинвест", в группу которого входит производитель подсолнечного масла "Олейна" и Ideal - ООО "Масленица", предписав при этом закупать не менее 10% подсолнечника на бирже в течение 5 лет с момента совершения сделки, сообщили в ФАС. "ФАС предписала ГК "Эфко" закупать подсолнечник на бирже. Соответствующее предписание служба выдала при согласовании сделки по приобретению компанией долей в уставном капитале ООО "Агроинвест". ...Предписание будет действовать в течение 5 лет с даты совершения сделки", - говорится в сообщении. Отмечается, что при рассмотрении ходатайства ведомство установило, что сделка может привести к ограничению конкуренции, так как в ее результате ГК "Эфко" приобретет контроль в отношении ООО "Масленица". Согласно анализу состояния конкуренции, проведенному ФАС России, ГК "Эфко" и ООО "Масленица" с 2022 по 2024 годы входили в четверку крупнейших производителей фасованного рафинированного подсолнечного масла в РФ. Поэтому ФАС согласовала сделку с одновременной выдачей предписания. Так, ГК "Эфко" обязана информировать службу об увеличении оптово-отпускных цен на 10% и более с обоснованием причин такого повышения, разработать и разместить на своем официальном сайте утвержденную торгово-сбытовую политику реализации фасованного подсолнечного масла на внутреннем рынке, а также обеспечить ее применение. "Кроме того, служба предписала ГК "Эфко" регулярно выставлять на биржу предложения о покупке не менее 10% от общего объема закупаемого группой подсолнечника", - добавили в ведомстве. По мнению ФАС, реализация ГК "Эфко" требований предписания позволит службе оперативно реагировать на повышение цен на рынке подсолнечного масла, снизить риски нарушения антимонопольного законодательства со стороны крупнейшего производителя продукции, а также создать предпосылки для формирования ценовых индикаторов на подсолнечник. РИА Новости также направило запросы в ГК "Эфко" и ООО "Масленица".

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