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Средняя ставка по вкладам в крупных банках упала ниже 18%
Средняя ставка по вкладам в крупных банках упала ниже 18% - 01.07.2025, ПРАЙМ
Средняя ставка по вкладам в крупных банках упала ниже 18%
Средняя ставка по полугодовым вкладам в крупных банках РФ опустилась ниже 18%, сообщает финансовый маркетплейс "Финуслуги". | 01.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-01T15:32+0300
2025-07-01T15:32+0300
2025-07-01T15:32+0300
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Средняя ставка по полугодовым вкладам в крупных банках РФ опустилась ниже 18%, сообщает финансовый маркетплейс "Финуслуги". "К началу июля 2025 года средняя ставка по вкладу со сроком на полугодие в топ-20 крупнейших банков по объему депозитов упала до 17,96% годовых. В последний раз средняя доходность по таким депозитам опускалась ниже уровня 18% в сентябре 2024 года", - говорится в сообщении. Также сообщается, что средняя ставка по депозиту со сроком на три месяца составляет в топ-20 банков 18,66%, а по годовому вкладу - 17,07%. За июнь 2025 года доходность депозитов снизилась во всех банках из топ-20. Средняя ставка по трехмесячному вкладу в топ-20 упала на 1,01 процентного пункта, по полугодовому – на 1,36 процентного пункта, по годовому – на 1,51 процентного пункта, сообщает маркетплейс. "Всего за этот год сильнее снизилась средняя ставка по полугодовым вкладам - на 3,93 процентного пункта, по годовому депозиту - на 3,88 процентного пункта, а по трехмесячному вкладу снижение составило 2,87 процентного пункта с начала 2025 года", - отмечается в сообщении. Уточняется, что в настоящее время максимальная ставка по вкладу без специальных условий в топ-20 составляет 20,5%, предлагаемая одним из банков по депозиту сроком на три месяца. По полугодовому вкладу максимальная ставка в топ-20 составляет 19%, по годовому - 19,5%. Минимальные ставки составляют 17%, 16,33% и 14,68% соответственно.
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финансы, банки
Экономика, Финансы, Банки
Средняя ставка по вкладам в крупных банках упала ниже 18%
"Финуслуги": средняя ставка по полугодовым вкладам в банках упала ниже 18%
МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Средняя ставка по полугодовым вкладам в крупных банках РФ опустилась ниже 18%, сообщает финансовый маркетплейс "Финуслуги".
"К началу июля 2025 года средняя ставка по вкладу со сроком на полугодие в топ-20 крупнейших банков по объему депозитов упала до 17,96% годовых. В последний раз средняя доходность по таким депозитам опускалась ниже уровня 18% в сентябре 2024 года", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что средняя ставка по депозиту со сроком на три месяца составляет в топ-20 банков 18,66%, а по годовому вкладу - 17,07%.
За июнь 2025 года доходность депозитов снизилась во всех банках из топ-20. Средняя ставка по трехмесячному вкладу в топ-20 упала на 1,01 процентного пункта, по полугодовому – на 1,36 процентного пункта, по годовому – на 1,51 процентного пункта, сообщает маркетплейс.
"Всего за этот год сильнее снизилась средняя ставка по полугодовым вкладам - на 3,93 процентного пункта, по годовому депозиту - на 3,88 процентного пункта, а по трехмесячному вкладу снижение составило 2,87 процентного пункта с начала 2025 года", - отмечается в сообщении.
Уточняется, что в настоящее время максимальная ставка по вкладу без специальных условий в топ-20 составляет 20,5%, предлагаемая одним из банков по депозиту сроком на три месяца. По полугодовому вкладу максимальная ставка в топ-20 составляет 19%, по годовому - 19,5%. Минимальные ставки составляют 17%, 16,33% и 14,68% соответственно.
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