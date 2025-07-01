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Фьючерсы на фондовые индексы Уолл-стрит снижаются - 01.07.2025, ПРАЙМ
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Фьючерсы на фондовые индексы Уолл-стрит снижаются
Фьючерсы на фондовые индексы Уолл-стрит снижаются - 01.07.2025, ПРАЙМ
Фьючерсы на фондовые индексы Уолл-стрит снижаются
Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит во вторник снижаются на неопределенности вокруг денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС), | 01.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-01T14:58+0300
2025-07-01T14:58+0300
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит во вторник снижаются на неопределенности вокруг денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС), свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 14.50 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) опускался на 0,08% - до 44 355 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 0,25%, до 22 836,75 пункта, на индекс широкого рынка S&amp;P 500 - на 0,19%, до 6 241,75 пункта. Инвесторы ожидают решений ФРС США по денежно-кредитной политике, которые могут повлиять на траекторию индексов Уолл-стрит. ФРС США по итогам июньского заседания ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне 4,25-4,5% годовых. При этом регулятор повысил прогнозы по инфляции и безработице в стране на 2025 год и ухудшил прогноз по росту ВВП. Следующее заседание пройдет 29-30 июля. "Я думаю, что со снижением ставки ФРС во второй половине этого года или в следующем мы можем увидеть поэтапное восстановление, поскольку сейчас есть значительный отложенный спрос, особенно в секторах, чувствительных к ставке", - приводит телеканал CNBC мнение аналитика Morgan Stanley Майка Уилсона (Mike Wilson). Участники рынка во вторник также могут наблюдать за ходом переговоров США с рядом стран и заключением торговых соглашений. Так, ранее президент США Дональд Трамп заявил об "испорченности" некоторых стран и привел в пример Японию, которая не покупает американский рис, несмотря на дефицит этого товара в стране. Генеральный секретарь японского правительства Ёсимаса Хаяси, отвечая на вопрос журналистов о публикации американского президента, заявил, что страна не станет "жертвовать сельским хозяйством" в рамках переговоров по пошлинам с США.
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рынок, сша, япония, дональд трамп, cnbc, morgan stanley, nasdaq composite
Экономика, Рынок, США, ЯПОНИЯ, Дональд Трамп, CNBC, Morgan Stanley, Nasdaq Composite
14:58 01.07.2025
 
Фьючерсы на фондовые индексы Уолл-стрит снижаются

Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит снижаются на неопределенности вокруг ФРС

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДоллары США
Доллары США - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит во вторник снижаются на неопределенности вокруг денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС), свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.
По состоянию на 14.50 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) опускался на 0,08% - до 44 355 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 0,25%, до 22 836,75 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,19%, до 6 241,75 пункта.
Инвесторы ожидают решений ФРС США по денежно-кредитной политике, которые могут повлиять на траекторию индексов Уолл-стрит.
ФРС США по итогам июньского заседания ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне 4,25-4,5% годовых. При этом регулятор повысил прогнозы по инфляции и безработице в стране на 2025 год и ухудшил прогноз по росту ВВП.
Следующее заседание пройдет 29-30 июля.
"Я думаю, что со снижением ставки ФРС во второй половине этого года или в следующем мы можем увидеть поэтапное восстановление, поскольку сейчас есть значительный отложенный спрос, особенно в секторах, чувствительных к ставке", - приводит телеканал CNBC мнение аналитика Morgan Stanley Майка Уилсона (Mike Wilson).
Участники рынка во вторник также могут наблюдать за ходом переговоров США с рядом стран и заключением торговых соглашений. Так, ранее президент США Дональд Трамп заявил об "испорченности" некоторых стран и привел в пример Японию, которая не покупает американский рис, несмотря на дефицит этого товара в стране.
Генеральный секретарь японского правительства Ёсимаса Хаяси, отвечая на вопрос журналистов о публикации американского президента, заявил, что страна не станет "жертвовать сельским хозяйством" в рамках переговоров по пошлинам с США.
Фондовые индексы США - ПРАЙМ, 1920, 27.06.2025
Фьючерсы Уолл-стрит растут после заключения торговой сделки США и Китая
27 июня, 14:52
 
ЭкономикаРынокСШАЯПОНИЯДональд ТрампCNBCMorgan StanleyNasdaq Composite
 
 
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