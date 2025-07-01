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В ГД внесут проект о льготах для ветеранов боевых действий

В ГД внесут проект о льготах для ветеранов боевых действий - 01.07.2025, ПРАЙМ

В ГД внесут проект о льготах для ветеранов боевых действий

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается предоставить ветеранам боевых... | 01.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-01T04:22+0300

2025-07-01T04:22+0300

2025-07-01T04:22+0300

экономика

общество

россия

сергей миронов

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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается предоставить ветеранам боевых действий дополнительные социальные льготы, в частности, дать им 50%-ную компенсацию на оплату коммунальных услуг, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Автором инициативы стал лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы во вторник. "Настоящим проектом федерального закона в целях создания условий, обеспечивающих достойную жизнь ветеранам боевых действий и инвалидам войны, предлагается установить ряд мер и дополнительных социальных гарантий", - сообщается в пояснительной записке к проекту. Предлагается устранить существующее разделение ветеранов на тех, кто встал на учет до 1 января 2005 года и после, тем самым гарантировать реализацию их прав по обеспечению жильем за счет федерального бюджета, что позволит восстановить социальную справедливость, оказать поддержку в обеспечении жильем, нуждающихся в улучшении жилищных условий ветеранов, вне зависимости от даты постановки на жилищный учет. В дополнение к существующим мерам социальной поддержки проектом предлагается предусмотреть право ветеранов боевых действий на компенсацию расходов по оплате коммунальных услуг в размере 50% (в настоящее время предусматривается только компенсация расходов на оплату жилых помещений в размере 50%). Также законопроектом восстанавливается ранее действовавшая норма по бесплатному обеспечению лекарствами по рецептам врачей в порядке, определяемом субъектами РФ, не ниже норм, устанавливаемых кабмином. В целях повышения фактического уровня ежемесячной денежной выплаты ветеранам (ЕДВ), проектом предлагается устанавливать, что при индексации её размера кабмином учитывается необходимость доведения размера ЕДВ в текущем году до уровня не ниже величины прожиточного минимума в целом по России на душу населения. Кроме того, предусматривается право ветеранов боевых действий на досрочное назначение страховой пенсии: мужчинам, достигшим возраста 55 лет, женщинам, достигшим возраста 50 лет, если они имеют страховой стаж соответственно не менее 25 и 20 лет. "Партия "Справедливая Россия – За правду" будет добиваться решения этих вопросов! Мы считаем, что государство обязано предоставить ветеранам широкие социальные льготы, и наши предложения особо актуальны в связи с возвращением с фронта участников спецоперации", – сказал Миронов РИА Новости.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, сергей миронов