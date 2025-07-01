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Безработица в Германии в июне осталась на уровне мая

Безработица в Германии в июне осталась на уровне мая - 01.07.2025, ПРАЙМ

Безработица в Германии в июне осталась на уровне мая

Безработица в Германии в июне осталась на уровне мая в 6,3%, сообщило Федеральное агентство по трудоустройству страны. | 01.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-01T11:04+0300

2025-07-01T11:04+0300

2025-07-01T11:17+0300

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мировая экономика

германия

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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Безработица в Германии в июне осталась на уровне мая в 6,3%, сообщило Федеральное агентство по трудоустройству страны.Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали роста безработицы до 6,4%.При этом число безработных в стране выросло на 11 тысяч при прогнозе увеличения на 15 тысяч.Без учета сезонности уровень безработицы в Германии составил 6,2%, как и в мае, а число безработных сократилось до 2,914 миллиона с 2,919 миллиона человек.

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мировая экономика, германия