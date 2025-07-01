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Безработица в Германии в июне осталась на уровне мая - 01.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250701/germaniya-859056548.html
Безработица в Германии в июне осталась на уровне мая
Безработица в Германии в июне осталась на уровне мая - 01.07.2025, ПРАЙМ
Безработица в Германии в июне осталась на уровне мая
Безработица в Германии в июне осталась на уровне мая в 6,3%, сообщило Федеральное агентство по трудоустройству страны. | 01.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-01T11:04+0300
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экономика
мировая экономика
германия
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Безработица в Германии в июне осталась на уровне мая в 6,3%, сообщило Федеральное агентство по трудоустройству страны.Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали роста безработицы до 6,4%.При этом число безработных в стране выросло на 11 тысяч при прогнозе увеличения на 15 тысяч.Без учета сезонности уровень безработицы в Германии составил 6,2%, как и в мае, а число безработных сократилось до 2,914 миллиона с 2,919 миллиона человек.
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мировая экономика, германия
Экономика, Мировая экономика, ГЕРМАНИЯ
11:04 01.07.2025 (обновлено: 11:17 01.07.2025)
 
Безработица в Германии в июне осталась на уровне мая

Безработица в Германии в июне осталась на уровне мая в 6,3%

© fotolia.com / DOC RABE MediaФлаг Германии
Флаг Германии - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2025
© fotolia.com / DOC RABE Media
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Безработица в Германии в июне осталась на уровне мая в 6,3%, сообщило Федеральное агентство по трудоустройству страны.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали роста безработицы до 6,4%.
При этом число безработных в стране выросло на 11 тысяч при прогнозе увеличения на 15 тысяч.
Без учета сезонности уровень безработицы в Германии составил 6,2%, как и в мае, а число безработных сократилось до 2,914 миллиона с 2,919 миллиона человек.
Флаг Германии, Берлин
Безработица в Германии в марте неожиданно выросла
28 марта, 12:14
 
ЭкономикаМировая экономикаГЕРМАНИЯ
 
 
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