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Безработица в Германии в июне осталась на уровне мая
Безработица в Германии в июне осталась на уровне мая - 01.07.2025, ПРАЙМ
Безработица в Германии в июне осталась на уровне мая
Безработица в Германии в июне осталась на уровне мая в 6,3%, сообщило Федеральное агентство по трудоустройству страны. | 01.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-01T11:04+0300
2025-07-01T11:04+0300
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Безработица в Германии в июне осталась на уровне мая в 6,3%, сообщило Федеральное агентство по трудоустройству страны.Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали роста безработицы до 6,4%.При этом число безработных в стране выросло на 11 тысяч при прогнозе увеличения на 15 тысяч.Без учета сезонности уровень безработицы в Германии составил 6,2%, как и в мае, а число безработных сократилось до 2,914 миллиона с 2,919 миллиона человек.
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мировая экономика, германия
Экономика, Мировая экономика, ГЕРМАНИЯ
Безработица в Германии в июне осталась на уровне мая
Безработица в Германии в июне осталась на уровне мая в 6,3%
МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Безработица в Германии в июне осталась на уровне мая в 6,3%, сообщило Федеральное агентство по трудоустройству страны.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали роста безработицы до 6,4%.
При этом число безработных в стране выросло на 11 тысяч при прогнозе увеличения на 15 тысяч.
Без учета сезонности уровень безработицы в Германии составил 6,2%, как и в мае, а число безработных сократилось до 2,914 миллиона с 2,919 миллиона человек.
Безработица в Германии в марте неожиданно выросла