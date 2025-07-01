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В Госдуме прокомментировали слухи о заморозке вкладов в банках

В Госдуме прокомментировали слухи о заморозке вкладов в банках - 01.07.2025, ПРАЙМ

В Госдуме прокомментировали слухи о заморозке вкладов в банках

Слух про заморозку денег на вкладах российских банков в конце прошлого года могли пустить девелоперы, чтобы подстегнуть интерес к вложениям в недвижимость,... | 01.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-01T07:27+0300

2025-07-01T07:27+0300

2025-07-01T07:27+0300

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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Слух про заморозку денег на вкладах российских банков в конце прошлого года могли пустить девелоперы, чтобы подстегнуть интерес к вложениям в недвижимость, заявил в интервью РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. "Это, действительно, могла быть пиар-акция, которая должна была подстегнуть интерес к вложениям в недвижимость. Так же вероятно, что обычные некомпетентные комментарии были подхвачены интернет-ресурсами для привлечения внимания читателей", - сказал депутат, отвечая на вопрос, могли ли девелоперы специально пустить информацию про заморозку вкладов. Аксаков подчеркнул, что Банк России, правительство, Госдума и экспертное сообщество сразу опровергли слухи о заморозке вкладов. "Деньги на депозитах работают на развитие экономики – за счет них банки выдают кредиты, которые в свою очередь обеспечивают им финансовые результаты для расчета с вкладчиками и выплаты процентов. Изымать средства частных лиц не имеет никакого практического смысла", - заключил глава комитета Госдумы по финансовому рынку. Глава Банка России Эльвира Набиуллина в ноябре прошлого года назвала бессмыслицей разговоры о заморозке вкладов в банках - по ее словам, эти сценарии не обсуждаются. Набиуллина подчеркнула, что они "начисто лишены смысла". В январе ЦБ РФ вновь назвал идею с заморозкой вкладов абсурдной: подобный шаг подорвет основы банковской системы и финансовую стабильность страны. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск 2 июля.

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