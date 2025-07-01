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В Госдуме внимательно следят за формированием тарифов в ЖКХ
В Госдуме внимательно следят за формированием тарифов в ЖКХ - 01.07.2025, ПРАЙМ
В Госдуме внимательно следят за формированием тарифов в ЖКХ
Индексация тарифов в ЖКХ - это естественный процесс, но при этом депутаты Госдумы внимательно следят за их формированием, сообщил заместитель председателя... | 01.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-01T09:03+0300
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2025-07-01T09:03+0300
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Индексация тарифов в ЖКХ - это естественный процесс, но при этом депутаты Госдумы внимательно следят за их формированием, сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, член Совета по профессиональным квалификациям в ЖКХ (СПК ЖКХ), член Общественного совета проекта "Школа ЖКХ" Артем Кирьянов. С 1 июля 2025 года в России произойдет плановая индексация тарифов на услуги ЖКХ, в среднем по стране они вырастут на 11,9%. Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко ранее в качестве одной из причин роста тарифов называл растущий износ коммунальной инфраструктуры, который, по официальным данным Минстроя, составляет от 40 до 80% в зависимости от региона. "Депутаты вместе с представителями общественности внимательно следят за тем, как на самом деле формируются тарифы. Есть специальные механизмы контроля для этого, и они используются во всех регионах", - сказал Кирьянов. По его мнению, индексация тарифов в жилищно-коммунальном секторе – вещь абсолютно естественная. "Более того, эта индексация до сих пор не приближается к экономически обоснованному тарифу, то есть роль государства в субсидировании отрасли очень велика", - добавил он. Текущая индексация тарифов не только инфляционная, отметил Кирьянов, но и связана с ростом зарплат и необходимостью обеспечения отрасли людьми, "которые будут следить за тем, чтобы у нас в доме была и холодная, и горячая вода, и отопление работало, и чтобы все, что окружает человека, было в порядке". "Важно понимать, что инфраструктурная модернизация – это важнейшее направление деятельности государства. И мы, как депутаты, вместе с правительством определяем значительные суммы для того, чтобы у нас была модернизирована наша инженерная структура. Однако не все делается сразу, и экономический эффект от такой модернизации по-разному определяется от региона к региону, в том числе и в зависимости от износа сетей", - также сказал депутат.
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Экономика, РОССИЯ, МОСКВА, Госдума
В Госдуме внимательно следят за формированием тарифов в ЖКХ
Депутат Кирьянов назвал индексацию тарифов в ЖКХ естественным процессом
МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Индексация тарифов в ЖКХ - это естественный процесс, но при этом депутаты Госдумы внимательно следят за их формированием, сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, член Совета по профессиональным квалификациям в ЖКХ (СПК ЖКХ), член Общественного совета проекта "Школа ЖКХ" Артем Кирьянов.
С 1 июля 2025 года в России произойдет плановая индексация тарифов на услуги ЖКХ, в среднем по стране они вырастут на 11,9%. Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко ранее в качестве одной из причин роста тарифов называл растущий износ коммунальной инфраструктуры, который, по официальным данным Минстроя, составляет от 40 до 80% в зависимости от региона.
"Депутаты вместе с представителями общественности внимательно следят за тем, как на самом деле формируются тарифы. Есть специальные механизмы контроля для этого, и они используются во всех регионах", - сказал Кирьянов.
По его мнению, индексация тарифов в жилищно-коммунальном секторе – вещь абсолютно естественная. "Более того, эта индексация до сих пор не приближается к экономически обоснованному тарифу, то есть роль государства в субсидировании отрасли очень велика", - добавил он.
Текущая индексация тарифов не только инфляционная, отметил Кирьянов, но и связана с ростом зарплат и необходимостью обеспечения отрасли людьми, "которые будут следить за тем, чтобы у нас в доме была и холодная, и горячая вода, и отопление работало, и чтобы все, что окружает человека, было в порядке".
"Важно понимать, что инфраструктурная модернизация – это важнейшее направление деятельности государства. И мы, как депутаты, вместе с правительством определяем значительные суммы для того, чтобы у нас была модернизирована наша инженерная структура. Однако не все делается сразу, и экономический эффект от такой модернизации по-разному определяется от региона к региону, в том числе и в зависимости от износа сетей", - также сказал депутат.
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