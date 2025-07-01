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Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей России снизился

Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей России снизился - 01.07.2025, ПРАЙМ

Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей России снизился

Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в июне снизился до 47,5 пункта с 50,2 пункта в мае, говорится в сообщении агентства S&P Global. | 01.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-01T09:12+0300

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промышленность

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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в июне снизился до 47,5 пункта с 50,2 пункта в мае, говорится в сообщении агентства S&P Global. "С учетом сезонных колебаний индекс менеджеров по закупкам (PMI) в обрабатывающей промышленности России S&P Global снизился до 47,5 пункта в июне с 50,2 пункта в мае и свидетельствует об ухудшении состояния сектора производства товаров. Это снижение стало третьим за последние четыре месяца и самым резким с марта 2022 года", - говорится в сообщении. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад. Ранее этот индекс носил название IHS Markit PMI, однако теперь исследовательская организация Markit входит в S&P Global.

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промышленность, россия, рф, markit