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PMI промышленности еврозоны в июне вырос до 49,5 пункта

PMI промышленности еврозоны в июне вырос до 49,5 пункта - 01.07.2025, ПРАЙМ

PMI промышленности еврозоны в июне вырос до 49,5 пункта

Индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства еврозоны, по окончательной оценке, в июне увеличился до 49,5 пункта, максимума за 2 года и... | 01.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-01T11:12+0300

2025-07-01T11:12+0300

2025-07-01T11:27+0300

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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства еврозоны, по окончательной оценке, в июне увеличился до 49,5 пункта, максимума за 2 года и 10 месяцев, с 49,4 пункта в мае, говорится в сообщении S&P Global.Предварительная оценка предполагала сохранение показателя на уровне 49,4 пункта.PMI в области промышленного производства крупнейшей экономики ЕС, Германии, по окончательной оценке, увеличился до 49 пунктов с 48,3 пункта в мае, достигнув максимума за 2 года и 10 месяцев и совпав с предварительной оценкой.Показатель во Франции снизился до 48,1 пункта с 49,8 пункта в мае, предварительная оценка предполагала снижение показателя до 47,8 пункта.Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад.

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мировая экономика, промышленность, рынок