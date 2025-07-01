https://1prime.ru/20250701/indeks--859057028.html
PMI промышленности еврозоны в июне вырос до 49,5 пункта
PMI промышленности еврозоны в июне вырос до 49,5 пункта - 01.07.2025, ПРАЙМ
PMI промышленности еврозоны в июне вырос до 49,5 пункта
Индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства еврозоны, по окончательной оценке, в июне увеличился до 49,5 пункта, максимума за 2 года и... | 01.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-01T11:12+0300
2025-07-01T11:12+0300
2025-07-01T11:27+0300
экономика
мировая экономика
промышленность
рынок
https://cdnn.1prime.ru/img/76041/22/760412224_0:154:745:573_1920x0_80_0_0_8c479d358da9118a20832325bf276ece.jpg
МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства еврозоны, по окончательной оценке, в июне увеличился до 49,5 пункта, максимума за 2 года и 10 месяцев, с 49,4 пункта в мае, говорится в сообщении S&P Global.Предварительная оценка предполагала сохранение показателя на уровне 49,4 пункта.PMI в области промышленного производства крупнейшей экономики ЕС, Германии, по окончательной оценке, увеличился до 49 пунктов с 48,3 пункта в мае, достигнув максимума за 2 года и 10 месяцев и совпав с предварительной оценкой.Показатель во Франции снизился до 48,1 пункта с 49,8 пункта в мае, предварительная оценка предполагала снижение показателя до 47,8 пункта.Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад.
https://1prime.ru/20250701/indeks--859052283.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76041/22/760412224_0:84:745:642_1920x0_80_0_0_0c6d22fb28953d628ce56a2ff2a28ed9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, промышленность, рынок
Экономика, Мировая экономика, Промышленность, Рынок
МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства еврозоны, по окончательной оценке, в июне увеличился до 49,5 пункта, максимума за 2 года и 10 месяцев, с 49,4 пункта в мае, говорится в сообщении S&P Global.
Предварительная оценка предполагала сохранение показателя на уровне 49,4 пункта.
PMI в области промышленного производства крупнейшей экономики ЕС, Германии, по окончательной оценке, увеличился до 49 пунктов с 48,3 пункта в мае, достигнув максимума за 2 года и 10 месяцев и совпав с предварительной оценкой.
Показатель во Франции снизился до 48,1 пункта с 49,8 пункта в мае, предварительная оценка предполагала снижение показателя до 47,8 пункта.
Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад.
Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей России снизился