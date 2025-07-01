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PMI промышленности еврозоны в июне вырос до 49,5 пункта - 01.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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PMI промышленности еврозоны в июне вырос до 49,5 пункта
PMI промышленности еврозоны в июне вырос до 49,5 пункта - 01.07.2025, ПРАЙМ
PMI промышленности еврозоны в июне вырос до 49,5 пункта
Индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства еврозоны, по окончательной оценке, в июне увеличился до 49,5 пункта, максимума за 2 года и... | 01.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-01T11:12+0300
2025-07-01T11:27+0300
экономика
мировая экономика
промышленность
рынок
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства еврозоны, по окончательной оценке, в июне увеличился до 49,5 пункта, максимума за 2 года и 10 месяцев, с 49,4 пункта в мае, говорится в сообщении S&amp;P Global.Предварительная оценка предполагала сохранение показателя на уровне 49,4 пункта.PMI в области промышленного производства крупнейшей экономики ЕС, Германии, по окончательной оценке, увеличился до 49 пунктов с 48,3 пункта в мае, достигнув максимума за 2 года и 10 месяцев и совпав с предварительной оценкой.Показатель во Франции снизился до 48,1 пункта с 49,8 пункта в мае, предварительная оценка предполагала снижение показателя до 47,8 пункта.Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад.
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мировая экономика, промышленность, рынок
Экономика, Мировая экономика, Промышленность, Рынок
11:12 01.07.2025 (обновлено: 11:27 01.07.2025)
 
PMI промышленности еврозоны в июне вырос до 49,5 пункта

S&P Global: PMI промышленности еврозоны в июне вырос до 49,5 пункта

© flickr.com / || UggBoy♥UggGirl || PHOTO || WORLD || TRAVEL ||%Еврозона
%Еврозона - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2025
© flickr.com / || UggBoy♥UggGirl || PHOTO || WORLD || TRAVEL ||
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства еврозоны, по окончательной оценке, в июне увеличился до 49,5 пункта, максимума за 2 года и 10 месяцев, с 49,4 пункта в мае, говорится в сообщении S&P Global.
Предварительная оценка предполагала сохранение показателя на уровне 49,4 пункта.
PMI в области промышленного производства крупнейшей экономики ЕС, Германии, по окончательной оценке, увеличился до 49 пунктов с 48,3 пункта в мае, достигнув максимума за 2 года и 10 месяцев и совпав с предварительной оценкой.
Показатель во Франции снизился до 48,1 пункта с 49,8 пункта в мае, предварительная оценка предполагала снижение показателя до 47,8 пункта.
Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад.
Флаги Российской Федерации и Донецкой Народной Республики - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2025
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ЭкономикаМировая экономикаПромышленностьРынок
 
 
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